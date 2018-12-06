Bugünkü
Takvim

İhracat kredisinde öncelik ’lerin

İhracat kredisinde öncelik KOBİ’lerin
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2017'yi kredi ve sigorta destek hacmi bakımından 39.3 milyar dolarla tamamladıklarını belirterek, "Türk Eximbank 2018'i de yaklaşık 44 milyar dolarla tamamlayacak. Gelecek yıl için 48.4 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz" dedi. 'nin geçen yıl yüzde 7.4 büyüdüğünü ve ihracatını yüzde 10.2 artırdığını anımsatan Yıldırım, ihracatçılara verdikleri desteğin aynı dönemde yüzde 19 artış göstermesinin büyük başarı olduğunu söyledi. Yıldırım, bu sene sonunda da ihracata sağladıkları desteğin dolar bazında yüzde 13-14 artmasını öngördüklerine işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'de 70 binin üzerinde ihracatçı var ancak 3 yıldan fazla süredir ihracat yapan firma sayısı 15 bin seviyesinde. 2017 yılına 7 bin 700 ihracatçıyla başlamıştık. Bugün itibarıyla 10 bin 900 olduk, yıl sonu hedefimiz 11 bin ihracatçı firmaya ulaşmak. KOBİ'lerimize öncelik veriyoruz. Türk Lirası kredilerimizi sadece 'lere kullandırıyoruz. 2017'de çalıştığımız firmaların yüzde 53'ü KOBİ iken, bugün itibarıyla bu oran yüzde 69'a yükseldi."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleriİhracat kredisinde öncelik KOBİ’lerin
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar