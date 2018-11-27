Maher Holding, Turkland Sigorta’yı da bünyesine kattı

2 yıl önce sigortacılık sektörüne Quick Sigorta markası ile giriş yapan Maher Holding, Hazine onay süreci tamamlanan Turkland Sigorta'yı da bünyesine kattı. Turkland merkez ofisinde yapılan devir ve imza törenine katılan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Turkland Sigorta'yı temsil eden Turkland Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Omar Bilani ile bir araya gelerek son imzaları attı. Mahmut Erdemoğlu, 2 yıl içinde ikinci sigorta şirketini holding bünyesine ekleyerek, sigorta sektörüne verdikleri önemi ve bu sektörde ana aktörlerden biri olma yolunda ilerlediklerini belirtti.
BAŞARI YAKALADIK
Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Turkland Sigorta'nın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek, gelecek yıllarda planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Uluçeçen, Maher Holding'in Quick Sigorta ile başlayan sigortacılık sektörü yatırımlarının aynı hızla devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu: "Quick Sigorta önemli bir başarı yakaladı. Dijital yaklaşımı, bu yaklaşım etrafında şekillenen yönetim anlayışı ve son derece etkili ve benim sürekli 'sosyaldijital' olarak adlandırdığım iletişim süreçleri sektöre önemli katkılarda bulundu. Turkland Sigorta ise daha sonra ayrıntılarını açıklayacağımız birçok yenilik ve farklılık ile sahneye çıkacak. İki şirket tamamen bağımsız şekilde faaliyet gösterecek."
BAŞARI YAKALADIK
Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Turkland Sigorta'nın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek, gelecek yıllarda planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Uluçeçen, Maher Holding'in Quick Sigorta ile başlayan sigortacılık sektörü yatırımlarının aynı hızla devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu: "Quick Sigorta önemli bir başarı yakaladı. Dijital yaklaşımı, bu yaklaşım etrafında şekillenen yönetim anlayışı ve son derece etkili ve benim sürekli 'sosyaldijital' olarak adlandırdığım iletişim süreçleri sektöre önemli katkılarda bulundu. Turkland Sigorta ise daha sonra ayrıntılarını açıklayacağımız birçok yenilik ve farklılık ile sahneye çıkacak. İki şirket tamamen bağımsız şekilde faaliyet gösterecek."
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