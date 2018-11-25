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Ucuz ete devam

Ucuz ete devam
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere, organik tarım destekleri olmak üzere birçok kalemde destek ödemesi yapmaya başladıklarını belirterek, "Toplamı 490 milyon lira" dedi. Kırmızı etteki üretimin artmasına rağmen talepteki artışı karşılayamadığını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu: "'de 81 ilde teşkilatı olan 3 büyük markette 29 liradan kıyma, 31 liradan kuşbaşı et satışları sürmekte. Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz."

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