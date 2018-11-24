Engelliye kamu kapısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 504 engelli memur alımı için tercihlerin 29 Kasım'da başlayacağını, 7 Aralık'a kadar süreceğini açıkladı. Selçuk, ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 kadroya atama yapılacağını kaydetti.
- Ekonomi
- 24.11.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.