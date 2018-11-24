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Engelliye kamu kapısı
Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 504 memur alımı için tercihlerin 29 Kasım'da başlayacağını, 7 Aralık'a kadar süreceğini açıkladı. Selçuk, ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 kadroya atama yapılacağını kaydetti.

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