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e yüzde 35 indirim

Beyaz ete yüzde 35 indirim
Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Sait Koca, "Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında, yüzde 15 ile 35 oranında değişen fiyat indirimleri yaptık" dedi. Bu yıl ta 500 bin ton hedefine ulaşacaklarını vurgulayan Koca, "Bu ihracatı gerçekleştirirken, iç tüketimi azaltmamaya da aşırı özen gösteriyoruz. Sektör, yeni yatırımlar yaparak üretimini daha da artıracak" dedi.

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