Dar gelirliye destek yağdı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sosyal karnesi yüzleri güldürdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin dünyada yoksulluk oranlarını son 15 yılda en fazla azaltan ülke olduğunu belirterek, bu yılın sosyal dönüşüm karnesini çıkardı ve şu mesajları verdi:
6.8 milyon kişiye 5.8 milyar liralık sağlık primi desteği sağlandı.
2 milyon kişiye yardım kartı verildi.
Dar gelirlilere 33 bin 274 ev teslim edildi. 17 bin haneye 54 milyon liralık barınma yardımı yapıldı.
888 bin çocuk için 373 milyon lira doğum yardımı ödendi.
Eşi ölen 265 bin kadına 540 milyon lira destek sağlandı.
Muhtaç asker ailelerine 121.8 milyon lira destek verildi.
57 bin çocuk 39 milyon lira öksüz-yetim yardımı aldı.
2 bin kronik hasta korumaya alındı.
65 yaş üstü 1.33 milyon kişiye 4.1 milyarlık destek yapıldı.
2.7 milyon kişiye 263 milyon liralık gıda yardımı gerçekleşti.
514 bin kişi 4 milyar lirayı aşkın evde bakım parası aldı.
HAZAL ATEŞ
6.8 milyon kişiye 5.8 milyar liralık sağlık primi desteği sağlandı.
2 milyon kişiye yardım kartı verildi.
Dar gelirlilere 33 bin 274 ev teslim edildi. 17 bin haneye 54 milyon liralık barınma yardımı yapıldı.
888 bin çocuk için 373 milyon lira doğum yardımı ödendi.
Eşi ölen 265 bin kadına 540 milyon lira destek sağlandı.
Muhtaç asker ailelerine 121.8 milyon lira destek verildi.
57 bin çocuk 39 milyon lira öksüz-yetim yardımı aldı.
2 bin kronik hasta korumaya alındı.
65 yaş üstü 1.33 milyon kişiye 4.1 milyarlık destek yapıldı.
2.7 milyon kişiye 263 milyon liralık gıda yardımı gerçekleşti.
514 bin kişi 4 milyar lirayı aşkın evde bakım parası aldı.
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.