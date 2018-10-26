Halk Emeklilik’ten eğitim güvencesi

Halk Emeklilik, Halkbank şubelerinde hizmete sunulan yeni ürünü ile anne-babalara çocuklarının eğitim ve gelişim konularında avantajlı hizmetler sunuyor. Halkbank müşterilerine özel olarak tasarlanan Eğitim Destek Sigortası'nda öğrencinin sadece masrafları karşılanmakla kalmıyor; eğitim boyunca etüt, hobi ve dil kurslarında yüzde 30'a ulaşan indirimler, kariyer yönetimi desteği, çocuk/ ergen psikolojisi eğitim danışmanlık ve 7/24 sağlık danışma hattı hizmeti veriliyor. Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, şunları söyledi:



"Son dönemde eğitim tarafında daha emin, tedbirli hareket eden ebeveynlerin, çocuğunun geleceği için güvence arayanların sayısı arttı. Eğitim hayatında önemli olan eğitim kalitesi ve devamlılıktır. Bireyler de bunun farkında ve bilincinde hareket ederek çocuğunun eğitiminin yarım kalmaması için bu ürüne ihtiyaç duyuyor. Üstelik şimdi Halk Emeklilik sadece risk gerçekleştiğinde değil, çocukların tüm eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları her an zenginleştirilmiş hizmetlerle yanında oluyor."



