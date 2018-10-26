Ekonomiye astronomik katkı

İstanbul ​Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, nesnelerin akıllanmasının bir sanayi devrimi kadar önemli olduğunu vurgulayarak, şehri dijitalleştirecek belediyelere büyük görevler düştüğünü söyledi. Moderatörlüğünü A Para Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in yaptığı, 'Dijital Şehircilikte Başarı ve Dönüşüm Hikayeleri' başlıklı panelde konuşan Mevlüt Uysal, dijital yatırımların maliyetli olarak görülebildiğini belirterek, "Ancak zamanla sağladığı tasarrufla kârlı bir yatırım. Şehrin akıllanmasının İstanbul ekonomisine katkısı astronomik boyutlarda olacak" dedi. Panelde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da konuşma yaptı.



TRAFİK % 17 AZALDI

Mevlüt Uysal, İstanbul'da ulaşımın akıllanması için yaptıkları yatırımlar sayesinde trafikteki yoğunluğun yüzde 17 azaldığını söyledi.



HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Akıllı şehirler hayatı kolaylaştırmalı, imkanları ve zamanı tasarruflu hale getirmeli. Ama akıllı şehirler oluşturulurken tarih ve medeniyet asla yok edilmemeli" dedi.