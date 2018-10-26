  • Ekonomi
  • 26.10.2018
  • Son Güncelleme: 25.10.2018 - 23:19
  • Gazete

Ekonomiye astronomik katkı

Ekonomiye astronomik katkı

İstanbul ​Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, nesnelerin akıllanmasının bir sanayi devrimi kadar önemli olduğunu vurgulayarak, şehri dijitalleştirecek belediyelere büyük görevler düştüğünü söyledi. Moderatörlüğünü A Para Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in yaptığı, 'Dijital Şehircilikte Başarı ve Dönüşüm Hikayeleri' başlıklı panelde konuşan Mevlüt Uysal, dijital yatırımların maliyetli olarak görülebildiğini belirterek, "Ancak zamanla sağladığı tasarrufla kârlı bir yatırım. Şehrin akıllanmasının ekonomisine katkısı astronomik boyutlarda olacak" dedi. Panelde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da konuşma yaptı.

TRAFİK % 17 AZALDI
, İstanbul'da ulaşımın akıllanması için yaptıkları yatırımlar sayesinde trafikteki yoğunluğun yüzde 17 azaldığını söyledi.

HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR
Başkanı , "ler hayatı kolaylaştırmalı, imkanları ve zamanı tasarruflu hale getirmeli. Ama akıllı şehirler oluşturulurken tarih ve medeniyet asla yok edilmemeli" dedi.

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