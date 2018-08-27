Emekli zammına 2 formül

Temmuz'da maaşları artan, bu yaz 2 bayram ikramiyesi alan emeklilerin Ocak zammının oranı da şekillenmeye başladı. Merkez Bankası'nın ve ekonomistlerin tahminleri 2 ayrı oranı ortaya koyuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon belirleyecek.
Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda yüzde 13.4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu tahmine göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.87 olacak. Maaşlarda 39,52 ile 189,32 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 21 lira 39 kuruştan bin 60 lira 91 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa çıkacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinden ise, 2018 enflasyon tahmini yüzde 16.45 çıktı. Buna göre de 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.67 olacak. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında 68,12 ile 326,31 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 89 lira 51 kuruşa, en yüksek aylık da 5 bin 218 lira 50 kuruşa yükselecek.
MEMURA FARK VAR
Her 2 tahmin de memur ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alacağını ortaya koyuyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 0.37 fark olacak. Böylece Ocak zammı yüzde 4.37'ye yükselecek. Beklenti anketine göre ise fark yüzde 3.17 olacak, zam oranı yüzde 7.17'ye çıkacak.
Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda yüzde 13.4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu tahmine göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.87 olacak. Maaşlarda 39,52 ile 189,32 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 21 lira 39 kuruştan bin 60 lira 91 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa çıkacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinden ise, 2018 enflasyon tahmini yüzde 16.45 çıktı. Buna göre de 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.67 olacak. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında 68,12 ile 326,31 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 89 lira 51 kuruşa, en yüksek aylık da 5 bin 218 lira 50 kuruşa yükselecek.
MEMURA FARK VAR
Her 2 tahmin de memur ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alacağını ortaya koyuyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 0.37 fark olacak. Böylece Ocak zammı yüzde 4.37'ye yükselecek. Beklenti anketine göre ise fark yüzde 3.17 olacak, zam oranı yüzde 7.17'ye çıkacak.
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