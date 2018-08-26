Milyonlarca vatandaş yapılandırmadan yararlanarak, borçlarından kurtuluyor. 31 Temmuz'da bitmesi planlanan yapılandırmaya başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Yarın başvuru için son gün. Yapılandırmayla ilgili tüm soruların cevaplarını TAKVİM sizin için hazırladı:
Borçlar siliniyor
Vergi, prim, trafik cezası, emlak vergisi, su parası, öğrenim kredisi gibi borçlarınız varsa, kolayca kurtulmak için son gün bu Pazartesi. Faizler siliniyor, peşin ödemede indirim % 90’ı buluyor.
Etiketler: SGK , sosyal güvenlik , Yİ-ÜFE
- 26 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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