Borçlar siliniyor

Milyonlarca vatandaş yapılandırmadan yararlanarak, borçlarından kurtuluyor. 31 Temmuz'da bitmesi planlanan yapılandırmaya başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Yarın başvuru için son gün. Yapılandırmayla ilgili tüm soruların cevaplarını TAKVİM sizin için hazırladı: