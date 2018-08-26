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Borçlar siliniyor

Vergi, prim, trafik cezası, emlak vergisi, su parası, öğrenim kredisi gibi borçlarınız varsa, kolayca kurtulmak için son gün bu Pazartesi. Faizler siliniyor, peşin ödemede indirim % 90’ı buluyor.

Borçlar siliniyor
Milyonlarca vatandaş yapılandırmadan yararlanarak, borçlarından kurtuluyor. 31 Temmuz'da bitmesi planlanan yapılandırmaya başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Yarın başvuru için son gün. Yapılandırmayla ilgili tüm soruların cevaplarını TAKVİM sizin için hazırladı:
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