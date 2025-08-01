Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
BİFET'İN SALAMINDA DOMUZ ETİ
Bakanlığın son açıkladığı listede baharatlarda yasaklı boya maddesi ve kıymada sakatat kullanımı tespit edilirken Bifet markasıyla piyasaya sürülen "Dana İspanyol Salam" ürününde domuz eti tespit edildi. (Bakanlığın listesinin yer aldığı haberimiz için tıklayınız)
Türkiye genelinde birçok zincir markette satılan bu ürün, daha önce "Gurme" adıyla benzer skandallarla gündeme gelen firmanın olduğu ortaya çıktı.
TAKVİM.COM.TR İFŞA ETMİŞTİ: BİFET'İN SABIKALI GEÇMİŞİ!
Bifet markasının skandalı, firmanın ilk vukuatı değil. Daha önce "Gurme" ve "Yeditepe" markalarıyla da benzer şekilde dana eti diye domuz eti sattığı Takvim.com.tr tarafından defalarca ifşa edilen firma, isim değiştirerek faaliyetlerine devam ediyor.
İSİM DEĞİŞİKLİĞİYLE AYNI OYUN
Firma ilk olarak Yeditepe markasıyla domuz eti skandalına karıştı. Bu markanın ifşa olmasının ardından Gurme adını alan şirket, aynı yöntemi sürdürdü. 2019 ve 2020'de Gurme markasının da domuz eti sattığının ortaya çıkmasıyla firma, bu kez Bifet adıyla piyasaya geri döndü.
BİFET/GURME GIDA'NIN SAHİBİ KİM?
Bifet/Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse olarak kayıtlara geçti. Bulgar asıllı olduğu öğrenilen İlko Köse, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yaptığı öğrenildi. İlko Köse'nin 2019'da domuz skandalına adı karışan Gurme ve Yeditepe isimli markalarını kapatıp isim değişikliğine giderek Bifet markasını çıkardığı bu marka ile de ürünlerine domuz eti koymayı sürdürdü.
BİFET ADRESİ
İki firmanın tesisleri aynı adreste yer alıyor. Bifet/Gurme fabrikası Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunmaktadır. Firmanın İstanbul Genel Müdürlüğü Bayrampaşa'da yer alırken bir de Antalya Bölge Müdürlüğü bulunuyor.