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Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerinde, Bifet markasıyla satılan “Dana İspanyol Salam” ürününde domuz eti tespit edildi. Bifet'in daha önce Yeditepe ve Gurme adlarıyla benzer skandallarla gündeme geldiği ve Takvim.com.tr'nin ifşa ettiği firma olduğu ortaya çıktı. Firma isim değiştirerek dana eti diye domuz eti satmaya devam ediyor. Vatandaşlar Kocaeli Çayırova’daki fabrikasında üretim yapan Gurme Gıda’nın sahibi İlko Köse’nin başında olduğu şirketin kapatılmasını istiyor.

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Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktıBakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı

BİFET'İN SALAMINDA DOMUZ ETİ
Bakanlığın son açıkladığı listede baharatlarda yasaklı boya maddesi ve kıymada sakatat kullanımı tespit edilirken Bifet markasıyla piyasaya sürülen "Dana İspanyol Salam" ürününde domuz eti tespit edildi. (Bakanlığın listesinin yer aldığı haberimiz için tıklayınız)

Bifet salamda domuz eti çıktıBifet salamda domuz eti çıktı

Türkiye genelinde birçok zincir markette satılan bu ürün, daha önce "Gurme" adıyla benzer skandallarla gündeme gelen firmanın olduğu ortaya çıktı.

TAKVİM.COM.TR İFŞA ETMİŞTİ: BİFET'İN SABIKALI GEÇMİŞİ!
Bifet markasının skandalı, firmanın ilk vukuatı değil. Daha önce "Gurme" ve "Yeditepe" markalarıyla da benzer şekilde dana eti diye domuz eti sattığı Takvim.com.tr tarafından defalarca ifşa edilen firma, isim değiştirerek faaliyetlerine devam ediyor.

Son dakika: Gıda teröristi Gurme Gıda vatandaşa yine domuz eti yedirdi! Bakanlık listeyi açıkladıSon dakika: Gıda teröristi Gurme Gıda vatandaşa yine domuz eti yedirdi! Bakanlık listeyi açıkladı
Son dakika: Gıda teröristi Gurme Gıda vatandaşa yine domuz eti yedirdi! Bakanlık listeyi açıkladı

İSİM DEĞİŞİKLİĞİYLE AYNI OYUN
Firma ilk olarak Yeditepe markasıyla domuz eti skandalına karıştı. Bu markanın ifşa olmasının ardından Gurme adını alan şirket, aynı yöntemi sürdürdü. 2019 ve 2020'de Gurme markasının da domuz eti sattığının ortaya çıkmasıyla firma, bu kez Bifet adıyla piyasaya geri döndü.

Gurme sucukta 2019'da domuz eti çıktıGurme sucukta 2019'da domuz eti çıktı

BİFET/GURME GIDA'NIN SAHİBİ KİM?
Bifet/Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse olarak kayıtlara geçti. Bulgar asıllı olduğu öğrenilen İlko Köse, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yaptığı öğrenildi. İlko Köse'nin 2019'da domuz skandalına adı karışan Gurme ve Yeditepe isimli markalarını kapatıp isim değişikliğine giderek Bifet markasını çıkardığı bu marka ile de ürünlerine domuz eti koymayı sürdürdü.

İlko Köseİlko Köse

BİFET ADRESİ
İki firmanın tesisleri aynı adreste yer alıyor. Bifet/Gurme fabrikası Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunmaktadır. Firmanın İstanbul Genel Müdürlüğü Bayrampaşa'da yer alırken bir de Antalya Bölge Müdürlüğü bulunuyor.

Gurme Gıda sahibi kimdir? Ürünlerinde domuz eti çıkan Gurme Gıdanın sahibi İlko Köse kimdir?Gurme Gıda sahibi kimdir? Ürünlerinde domuz eti çıkan Gurme Gıdanın sahibi İlko Köse kimdir?
Gurme Gıda sahibi kimdir? Ürünlerinde domuz eti çıkan Gurme Gıda'nın sahibi İlko Köse kimdir?

VATANDAŞ TEPKİLİ
Bifet'in isim değiştirerek halk sağlığını tehdit etmeye devam etmesi vatandaşın tepkisini çekti. Sosyal medyada ve kamuoyunda firmanın faaliyetlerine son verilmesi çağrıları yükseldi.

Gurme adresiGurme adresi

Bifet adresiBifet adresi

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