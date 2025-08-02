Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" için hazırlıklar hızla başladı.

Kaynak: atv Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizinin ilk okuma provası gerçekleşti. Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren iddialı yapımın senaryosunu Dilara Pamuk kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor.