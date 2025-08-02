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ATV’den bir bomba dizi daha: Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı! Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç var!

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv'nin yeni gözdesi 'Aşk ve Gözyaşı' oldu. Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerinde yer aldığı, Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi 'Queen of Tears’ın Türk uyarlaması 'Aşk ve Gözyaşı' için okuma provası yapıldı. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında atv’de yayınlanacak dizi, eylül ayında izleyiciyle buluşacak. İşte detaylar...

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ATV’den bir bomba dizi daha: Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı! Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç var!

Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" için hazırlıklar hızla başladı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizinin ilk okuma provası gerçekleşti. Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren iddialı yapımın senaryosunu Dilara Pamuk kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Okuma provasında bir araya gelen başrol oyuncuları ve yönetmenin ilk kareleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla orijinaline sadık kalırken Türk izleyicilerine de özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olmaya aday "Aşk ve Gözyaşı" Eylül'de atv'de!

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ATV’den bir bomba dizi daha: Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı! Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç var!
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