ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı

Avrupa Ligi'nden elenilmesinin ardından yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Sağ bek ve sol kanat arayışında olan Kartal, önceliğini 6 numara bölgesine verdi.

Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi yıldızları kadrosuna katan siyah beyazlılar, bu transferlerin ardından sessizliğe büründü.

Wilfred Ndidi.

NDIDI HAMLESİ

Beşiktaş'ın bu bölge için düğündüğü isim de ortaya çıktı. Siyah beyazlılar, Leicester City'den Wilfred Ndidi'yi gündemine aldı.

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu için İngiliz ekibine resmi teklif sunuldu.

7 MİLYON EURO

Beşiktaş, Leicester City'e Ndidi için 7 milyon euroluk bir teklif yaparken bu rakamın da 3 yıla bölünmesini istedi.

İngiliz ekibi ise bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Ndidi için ısrarcı olan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklara başladı.