ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar karşısında hüsrana uğrayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi yıldızları kadrosuna katan siyah beyazlılar, bu transferlerin ardından sessizliğe büründü.
İLK HEDEF 6 NUMARA
Avrupa Ligi'nden elenilmesinin ardından yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Sağ bek ve sol kanat arayışında olan Kartal, önceliğini 6 numara bölgesine verdi.
NDIDI HAMLESİ
Beşiktaş'ın bu bölge için düğündüğü isim de ortaya çıktı. Siyah beyazlılar, Leicester City'den Wilfred Ndidi'yi gündemine aldı.
Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu için İngiliz ekibine resmi teklif sunuldu.
7 MİLYON EURO
Beşiktaş, Leicester City'e Ndidi için 7 milyon euroluk bir teklif yaparken bu rakamın da 3 yıla bölünmesini istedi.
İngiliz ekibi ise bu teklife olumsuz yanıt verdi.
Ndidi için ısrarcı olan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklara başladı.