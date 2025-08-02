Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! Temmuz ayı rekorlar ayı olarak tarihe geçti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Küresel ekonomide belirsizliklerin, kırılganlıkların, ticaret savaşlarının, gümrük vergisi artırımlarının, korumacılık rüzgarlarının bütün şiddetiyle devam ettiğini belirten Bolat, temmuz ayında birçok alanda rekorlar kırıldığını söyledi. Bolat, temmuz ayının rekorlar ayı ve efsane ay olarak tarihe geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık ve temmuz itibarıyla son bir yıllık toplamda tarihimizin en yüksek mal ihracat rakamına ulaştık. Bu da bir rekor oldu. Yine sevindirici bir gelişme, aylık ithalat artış hızında bir yavaşlama başarıldı ve temmuzda aylık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre ve haziran ayına kıyasla oldukça azaldı. Son olarak, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yükseldi. İşte böyle altı tane önemli başarının sağlandığı aya 'efsane ay' denir. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı 25 milyar dolar. Bir yıl önce temmuzda bu rakam 22,5 milyar dolardı. Yani üzerine tam 2,5 milyar dolar ilave ihracat eklenmiş oldu ve bu yüzde 11'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu 2,5 milyar dolarlık artış son bir yıllık ihracat toplamamıza da ilave 2,5 milyar dolar kazandırmış oldu." Haziran ayına kıyasla temmuzda ihracatta 4,5 milyar dolarlık ilave sağlanmış olduğunu belirten Bolat, bundan sonraki hedefin 26 milyar doları yakalamak olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "SARF ETTİĞİMİZ OLAĞANÜSTÜ ÇABALAR EKONOMİMİZDEKİ DENGELENME VE İSTİKRAR SÜRECİNİ GÜÇLENDİRMEKTE" Ömer Bolat, temmuzda ithalatın artış hızının yavaşladığını ve dış ticaret açığının da azalmaya başladığını söyledi. İhracatta en yüksek artış oranının yüzde 11 ile temmuz ayında olduğunu aktaran Bolat, geçen yılın aynı döneminden bu yana en yüksek aylık artışın bu ayda yakaladığı bilgisini paylaştı. Bolat, "Parite etkisi, takvim etkisi noktasında baktığımızda bir miktar olumlu etkisi olmakla beraber esas etki ihracatımızın bu sene gerçekten özellikle mart ayından itibaren yükselişe geçmesi ve sanayi üretimimizin de katkı yapması olmuştur. Bu noktada parite kaynaklı olarak 831 milyon dolar artış sağladık. Ama benzer bir şekilde ithalatımızda da parite etkisi 700 milyon dolar artış vardı. Dolayısıyla toplamda sadece 130 milyon dolar olumlu etkisi oldu. Böylece 2024 Temmuz sonrası en yüksek aylık artış oranını yakaladığımız bu temmuzda yüzde 11 ile ihracatımız için artış ivmesinin devam ettiğini göstermektedir." diye konuştu.