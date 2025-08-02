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İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında dehşet anları yaşandı. İçki içip taşkınlık çıkaran 2 kişi, tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı’yı tabancayla ayağından vurdu. Olayda 7 kişi yaralandı. Mekandaki panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Aksakallı’nın ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi olduğu öğrenildi. Şüpheliler ilk ifadelerinde kavgayı masayla ilgilenilmediği için çıkardıklarını söyledi.

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İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu

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İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekanda dehşet anları yaşandı.

İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (Takvim.com.tr)İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (Takvim.com.tr)

İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı.

Eğlence mekanında silahlı saldırı!

Mekan sahibi Mustafa Aksakallı, 2 kişiye müdahale etmek istedi.

İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (Takvim.com.tr)İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (Takvim.com.tr)

EZGİ MOLA'NIN ESKİ EŞİ MUSTAFA AKSAKALLI VURULDU
Bunun üzerine iki kişiden biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti.

Ayağından vurulan Aksakallı yığılırken, eğlence mekanında yaşanan büyük panik ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (DHA)İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (DHA)

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis 2 şüpheliyi de gözaltına alırken, yaralı Aksakallı ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aksakallı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kargaşa sırasında, R.B.C. (33), D.B. (21), K.E. (20), A.İ.T. (20) ve E.Y. (20) yerde bulunan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı 7 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

KAVGANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Kavganın nedeni ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ilk ifadelerinde, olayın masalarıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle başladığını söyledikleri öğrenildi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melik Efe A. (19) ve Hüseyin Kerem A.'yı (19), gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken; ilk ifadelerinde, olayın masalarıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle başladığını söyledikleri öğrenildi

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İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
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