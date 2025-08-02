İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu

İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı kurşunların hedefi oldu (DHA)

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Polis 2 şüpheliyi de gözaltına alırken, yaralı Aksakallı ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aksakallı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kargaşa sırasında, R.B.C. (33), D.B. (21), K.E. (20), A.İ.T. (20) ve E.Y. (20) yerde bulunan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı 7 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.



KAVGANIN NEDENİ BELLİ OLDU



Kavganın nedeni ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ilk ifadelerinde, olayın masalarıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle başladığını söyledikleri öğrenildi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melik Efe A. (19) ve Hüseyin Kerem A.'yı (19), gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken; ilk ifadelerinde, olayın masalarıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle başladığını söyledikleri öğrenildi