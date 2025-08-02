Deniz üzerine yeni havalimanı geliyor! Yeni Trabzon Havalimanı Türkiye'de 3. olacak | Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon programı kapsamında katıldığı AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bir sunum gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da hayata geçirilen ulaştırma projelerini önceki halleriyle birlikte sunarak, tamamlanan yatırımları görseller eşliğinde karşılaştırmalı olarak anlattı.

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TRABZON'A 175 MİLYAR LİRALIK ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME YATIRIMI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Trabzon'da yaklaşık 175 milyar liralık ulaştırma ve haberleşme yatırımını hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğunu 56 kilometreden 265 kilometreye çıkardık. Sıcak asfaltı 89 kilometreden 554'e çıkardık. Bakın sadece 600 metre tünel varmış, bugün 63,6 kilometre tünele ulaştırdık. Yani en zor işleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." İfadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN EN UZUN ÇİFT TÜPLÜ KARAYOLU TÜNELİ: ZİGANA TÜNELİ

Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana'yı hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, 'nereden nereye…' 14 buçuk kilometre, bir insan yürürse yaklaşık 4 saatte yürünecek bir güzergahtan bahsediyoruz. Dakikalar içerisinde oradan geçebiliyoruz. Bakın öncesini bilenler hatırlar." dedi.

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ilerleme oranının AK Parti hükümeti iktidara geldiğinde yüzde 25-30 civarında olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın iradesiyle beraber Karadeniz Sahil Yolunu da bitirmek bizim iktidarımıza, Recep Tayyip Erdoğan'ın kaptanlığındaki hükümetlere nasip oldu çok şükür. Eski halini arkadaşlarımız bilir, gerçekten araba sollamak neredeyse mümkün değildi. Kafa kafaya çarpışmalar hat safhadaydı."

Akyazı Tüneli'nin tek başına yapılmış olan en önemli yatırımlardan bir tanesi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Beşikdüzü-İskenderli-Tonya yolu, Akyazı Stadyumu'na ve hastaneye hizmet edecek olan modern dönel kavşağı bitirerek hizmete açtıklarını anımsattı. Bakan Uraloğlu, "Yine Ayasofya Kavşağı bitti. Çok tartışıldı, bu kavşak Trabzon'da iş görür mü görmez mi diye. Ama hepimiz kullanıyoruz. Gerçekten doğru bir imalat oldu. Yine benzerini Moloz'da yaptık. Söğütlü'de Üniversite Kavşağı'nı hayata geçirdik. Erdoğdu Yolu'nu bölünmüş yol haline getirdik. Yani orada adeta bir çevre ve şehircilik projesini hayata geçirdik." dedi.

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GÜNEY ÇEVRE YOLU'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Devam eden projelerden de bahseden Bakan Uraloğlu, Güney Çevre Yolu hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "Bazıları bizim sembolik temel atma töreni yaptığımızı ilan etmişlerdi ama bugün orada 7 tane tünelde, birçok kesimde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Viyadükleriyle beraber birinci etabında çalışmalarımızı başlattık." diye konuştu.

Kanuni Bulvarı'nda da genel anlamda ana aksı bitirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Değirmendere'ye bağladık. Çukurçayır-1 tünelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bitirdikten sonra şehrin bütün yöneticileriyle beraber burada devamını nasıl düşünmeliyiz, bunu da elbette konuşacağız." açıklamasında bulundu.

Düzköy-Tonya Yolu'nda yüzde 87, Pulathane Bulvarı'nda yüzde 80, Akçaabat-Düzköy Yolu'nda yüzde 75 seviyelerine gelindiğini de belirten Bakan Uraloğlu, "Of-Çaykara Yolu'nu genel anlamda bitirdik. Erzurum'dan, Maçka'da an şehir içerisine gelip de sanayinin orada tıkanan trafiğe çözüm üretme adına yaklaşık 2 kilometrelik tünelimizi genel anlamda bitirdik. Onun bütün bağlantılarını yaparak hem ana aksı rahatlatmış olacağız hem de bütün o civardaki sanayi bölgesi, Değirmendere bölgesindeki bütün ulaşımı rahatlatmış olacağız. Burada da yüzde 65 seviyesine geldik." diye konuştu.

Araklı-Dağbaşı Yolu'nun 10 kilometresinin ihalesini yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, bu kesimdeki çalışmalar tamamlandıktan sonra da devamının ihalesini yaparak çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Uraloğlu ayrıca, Yalıncak Bulak Çağlayan Yolu'nun ana hattını bitirdiklerini çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

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HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ'NDE SONA DOĞRU

Hafif Raylı Sistem Projesi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın şehrin yoğun bölgelerine hizmet vereceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Projemizi, inşallah bu ay yani demek ki bir ay içerisinde aşağı yukarı bitirmiş olacağız. Ondan sonra da 2026 yatırım programına teklif ederek öncelikle, Akyazı yerleşkesiyle Havalimanı arasını bitirerek sizlerin hizmetine sunacağız." açıklamasında bulundu.

Çevre Yolu ile birlikte raylı sistem projesinin şehir trafiğini rahatlatacağını belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz gerçekten hizmet siyasetine odaklandık. Birisine çamur atma bizim görevimiz değil. Eleştirmekten bir imtina ediyoruz. Yaptığımız her şeyi hem vicdana uygun hem de hukuka uygun yapmak zorundayız. Elbette sorumluluk alacağız. Elbette risk alacağız, yarın hesap sorulacağını elbette bileceğiz. Biz bu yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz."

Çevre Yolu projesi ile ilgili olarak da tıpkı söyledikleri gibi bütün gereklilikleri yerine getirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Siyaset risk almaktır. Biz o gün başlattık, sonra bütün gereklerini de yerine getirdik. Hiçbir eksiğimiz yoktur. Ama gereği yerine getirilmeyen bir işten sizden bahsedeyim. Bakın İstanbul'da, Ümraniye-Finanskent ve oradan devam eden metro ile ilgili... Avrupa'da önemli bir yatırım ve finans kuruluşundan alınmış olan tamı tamına 60 milyon Euro'luk bir para ortada yok. Ben meslek hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Siz bir finans kuruluşundan para alıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve 60 milyon Euro'luk imalat yapıldığı halde, Türkiye'nin en büyük üç firması yaptığı halde, siz oraya çıkıp konuşuyorsunuz. Ama elbette bunların hesabını biz soracağız, sormaya devam edeceğiz. Hiç kimse kusura bakmasın. Eğer bir hesap verilebilirlik varsa, bunların hesabını verin." dedi.

Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'ni de başlattıklarını belirten Bakan Uraloğlu, önce Kırıkkale-Çorum arasının yapımına başladıklarını, gelecek sene ise Çorum-Samsun arasının ihalesini gerçekleştireceklerini belirti.

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YENİ TRABZON HAVALİMANI TÜRKİYE'NİN DENİZ ÜZERİNDEKİ 3. HAVALİMANI OLACAK

Havacılık yatırımları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, mevcut havalimanında başlattıkları çalışmaları tekamül ettirdiklerini ve kısa vadeli problemleri çözdüklerini dile getirdi. Bakan Uraloğlu, günde 140 sefer düzenlendiğini, bu sayının bazen 160-180'lere çıktığını belirterek "Trabzon Havalimanı Türkiye'deki yoğunluk olarak 7. Havalimanı. İlerleyen zamanda bize yetmeyecek, geleceği planlanmak da budur. Hemen mevcut havalimanımızın biraz daha kuzeyinde, Karadeniz'e üçüncü deniz üzerindeki havalimanını inşa edeceğiz. Projelerini detaylandırıyoruz. Bunu da başlatıp bitirmek inşallah AK Parti hükümetlerimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlere nasip olacak." açıklamasında bulundu.