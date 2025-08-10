Hukuk fakültesi tercihi eskiye döndü: 125 bin

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danıştay 8'nci Dairesi'nin, Yükseköğretim Kurulu'nun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının yürütmesini durdurma kararı verdiğini hatırlatarak, "2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecektir" dedi.

