600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Kamuda zam için imzalar atıldı

Önlerinde memurlarla yapacakları toplu sözleşme sürecinin olduğunu anımsatan Işıkhan, ağustos ayı sonunda da bu süreci masada başarıyla neticelendireceklerine yürekten inandığını ifade etti.

Liderliği ve çalışmalara verdiği destekten dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ileten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a da teşekkür etti.

"İKİ KONFEDERASYON DA BÜYÜK MÜCADELELER VERDİ"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da temsil ettikleri toplumun sofrasına bir ekmek fazla koymak için mücadele ettiklerini vurguladı.

Ağar, şöyle devam etti:

"Tam olmasa da bugünün şartlarında bir yere geldik. Sayın Bakanımızla TÜRK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzaladık. HAK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzalandı. İçeriği aynı, metinler birebir aynı, değişen bir şey yok. Ancak ayrı konfederasyon olmamızdan dolayı böyle yapılması icap ediyordu. Böyle yapıldı. Müzakereyi de birlikte yürüttük, iki konfederasyon da büyük mücadeleler verdi."

Ağar, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Greve gitmeden bu işi böyle bitirdiğimizden dolayı da iyi oldu diye düşünüyoruz. Hem çalışanlara hem çalışma hayatına tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.