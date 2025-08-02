600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Kamuda zam için imzalar atıldı

Önlerinde memurlarla yapacakları toplu sözleşme sürecinin olduğunu anımsatan Işıkhan, ağustos ayı sonunda da bu süreci masada başarıyla neticelendireceklerine yürekten inandığını ifade etti.
Liderliği ve çalışmalara verdiği destekten dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ileten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a da teşekkür etti.
"İKİ KONFEDERASYON DA BÜYÜK MÜCADELELER VERDİ"
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da temsil ettikleri toplumun sofrasına bir ekmek fazla koymak için mücadele ettiklerini vurguladı.
Ağar, şöyle devam etti:
"Tam olmasa da bugünün şartlarında bir yere geldik. Sayın Bakanımızla TÜRK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzaladık. HAK-İŞ olarak ayrı çerçeve protokolü imzalandı. İçeriği aynı, metinler birebir aynı, değişen bir şey yok. Ancak ayrı konfederasyon olmamızdan dolayı böyle yapılması icap ediyordu. Böyle yapıldı. Müzakereyi de birlikte yürüttük, iki konfederasyon da büyük mücadeleler verdi."
Ağar, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Greve gitmeden bu işi böyle bitirdiğimizden dolayı da iyi oldu diye düşünüyoruz. Hem çalışanlara hem çalışma hayatına tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.
"HİÇBİR ZAMAN MASAYI TERK ETMEDİK"
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de her zaman sorumluluklarının farkında olduklarını, hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadıklarını ve masayı terk etmediklerini anlattı.
Sadece HAK-İŞ'in değil TÜRK-İŞ'in de 600 bin işçinin sorumluluğunu omuzlarında hissederek bugünlere gelindiğini dile getiren Sert, "Elbette ki 'yüzde 100 memnuniyet olmuştur' diyemeyiz. Beklentiler 'yüzde 100 karşılandı' diyemeyiz. Ama bugünün şartlarında dünyanın ekonomik anlayışı, Türkiye'ye yansıması, Türkiye'deki enflasyon gücünün, alım gücünün ne kadar zayıf olduğu bir dönem çalışanların ne kadar mağduriyet içerisinde yaşadığını hep birlikte görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
HANGİ ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 1 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Bu görüşmede kamu işçisi zammı için 5. teklif yapıldı. Teklifin ardından bugün bakanlıkta imzalanan 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün detayları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay (Takvim.com.tr Arşiv)
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileriyle ayrı ayrı imzalanan protokole göre, toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt ücretleri 42 bin liranın altında olan işçilerin aylık brüt ücretleri 42 bin liraya yükseltildi.
Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt ücretleri 42 bin lira ve üzerinde olan işçilere ise aylık 1200 lira seyyanen zam verildi.
İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 24 ZAM
İşçilerin brüt ücretleri 42 bin lira taban ücrete çekildikten ve taban ücret dışında kalan işçilere ise seyyanen zam yapıldıktan sonra birinci yıl birinci 6 ay için yüzde 24 zam yapıldı.
1500 LİRA SEYYANEN ZAM
Toplu iş sözleşmelerinin birinci yıl ikinci 6 ayı için aylık brüt ücretlere 1500 lira seyyanen zam uygulandı.
İKİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 11 ZAM
Bu seyyanen zam sonrası işçilerin brüt ücretlerine birinci yıl ikinci 6 ay için yüzde 11 zam verildi.
İşçilerin brüt ücretlerine, ikinci yıl birinci 6 ay için yüzde 10, ikinci yıl ikinci 6 ay için de yüzde 6 zam yapıldı.
2025'in ikinci 6 ayı ve 2026'nın birinci 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranlarının, belirlenen ücret zammı oranlarını aşması halinde, aşan kısım, bir sonraki 6 ayın ücret zammı oranına ilave edilecek.
2026'nın ikinci 6 ayında gerçekleşen enflasyonun oranının, belirlenen ücret zammı oranını aşması halinde ise ikinci yıl ikinci 6 ayın son günündeki ücrete, takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere eklenecek.
MAKTU ÖDEMELER DE ÜCRET ZAMLARI ORANINDA ARTIRILACAK
Toplu iş sözleşmelerinde ilave tediye dışında işçilere ödenen ikramiye gün sayısı, 60 günden az olan iş yerlerinde 60 günü geçmeyecek şekilde toplu iş sözleşmesinin birinci yılında 20 gün, ikinci yılında ise 60 günü geçmeyecek şekilde 20 gün ikramiye ödemesi yapılacak.
Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler, toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenecek.
1 Mart 2025 yürürlük başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine tabii çalışan işçilere, taban ücret veya seyyanen zam ve birinci yıl birinci 6 ay ücret zammı yapıldıktan sonra oluşan ücretlere önceki dönem enflasyon farkından kaynaklı yüzde 3,68 oranında zam yapılacak.
1 Şubat, 1 Nisan ve 1 Mayıs 2025 yürürlük başlangıçlı toplu iş sözleşmelerinde de yukarıdaki usule uygun olarak enflasyon farkı oransal olarak hesaplanarak aynı usul ve esaslarla zam yapılacak. Bu zam maktu ödemelere de aynen uygulanacak.
Protokolün ekindeki listede belirlenen kurumlarda çalışan işçilere yüzde 7 oranında, diğer kurumlarda çalışan işçilere ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecek. Bu prim tüm işçilerin aldığı prim esas alınarak mevcudun üstüne eklenecek.
Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar, kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecek.