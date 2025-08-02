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Kartal'da çöp dağları yükseliyor! CHP'nin vatandaşa layık gördüğü bu | İhale tanıdık şirkete

CHP'li Belediyelerde görmeye alıştığımız hizmet sorunlarından biri olan çöp toplama mesaisi bu kez yine Kartal’da ortaya çıktı. Sık sık toplanmayan çöplerle gündeme gelen Kartal’da, 1 Ekim 2024 -31 Aralık 2027 yılını kapsayan çöp toplama ihalesinin, 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 lira bedelle rakipsiz girerek tek geçerli teklifi veren CHP’li belediyelerin aranan yüzü ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi’ne verilmesi dikkat çekti.

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Kartal'da çöp dağları yükseliyor! CHP'nin vatandaşa layık gördüğü bu | İhale tanıdık şirkete

CHP'li Belediyelerde görmeye alıştığımız hizmet sorunlarından biri olan çöp toplama mesaisi bu kez yine Kartal'da ortaya çıktı. Sık sık toplanmayan çöplerle gündeme gelen Kartal'da, 1 Ekim 2024 -31 Aralık 2027 yılını kapsayan çöp toplama ihalesinin, 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 lira bedelle rakipsiz girerek tek geçerli teklifi veren CHP'li belediyelerin aranan yüzü ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi'ne verilmesi dikkat çekti.

Kartal'da çöp dağları yükseliyor! CHP'nin vatandaşa layık gördüğü bu | İhale tanıdık şirketeKartal'da çöp dağları yükseliyor! CHP'nin vatandaşa layık gördüğü bu | İhale tanıdık şirkete

Yine CHP yine çöp çukur çamur! Millete reva gördükleri bu... Kartallılar 19 Mayıs sabahına çöp dağları ile uyandıYine CHP yine çöp çukur çamur! Millete reva gördükleri bu... Kartallılar 19 Mayıs sabahına çöp dağları ile uyandı
Yine CHP yine çöp çukur çamur! Millete reva gördükleri bu... Kartallılar 19 Mayıs sabahına çöp dağları ile uyandı

GÜNLÜK 1 MİLYON TL ÖDEME

Toplam sermayesi 1 milyon TL olan ÇEVLOG'un, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li belediyelerden 5.7 milyar TL'lik ihale aldığı tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu miktarın 1 milyar 74 milyon TL'si Kartal Belediyesi'ne ait olurken AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy, "Kartal Belediyesi toplanmayan çöplere günlük 1 milyon Türk Lirası ödüyor" diyerek çöp sorununa dikkat çekti. Göksoy, "Çöp toplama ihalesi, ilçemizin çöp sorununu çözmüyorsa kime ve neye hizmet ediyor? İhalenin süresi: Bin 187 gün, toplam bedel: 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 TL, günlük maliyet 1 milyon TL. Tüm bu yüksek harcamalara rağmen Kartal ilçesi, çöp sorunu ile baş edemez durumda. Üstelik bu ihale, 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na aykırı şekilde gerçekleşmiştir" dedi.

İhale belgesi (takvim foto arşiv)İhale belgesi (takvim foto arşiv)

CHPDE YANDAŞI ZENGİN ETME MESAİSİ | İZBETON soruşturmasının faili ÇEVLOGa hangi belediye ne kadarlık ihale verdi? Tek tek araştırdıkCHPDE YANDAŞI ZENGİN ETME MESAİSİ | İZBETON soruşturmasının faili ÇEVLOGa hangi belediye ne kadarlık ihale verdi? Tek tek araştırdık

CHP'Lİ BELEDİYELERİN ARANAN İSMİ: ÇEVLOG

İZBETON'a yönelik vurgun soruşturmasında milyarlık kamu zararına yol açan ÇEVLOG şirketinin sahipleri arasında CHP'nin önceki dönem İstanbul İl Yöneticisi İlhan Koç'un kardeşi Yılmaz Koç'un da olduğu ortaya çıktı. Söz konusu şirket sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ihale almamış. Bakırköy, Sancaktepe, Maltepe, Adalar, Kartal ve Mersin Büyükşehir Belediyesi de aynı şirkete ihale verenler arasında.

Kartal'da çöp dağları yükseliyor! CHP'nin vatandaşa layık gördüğü bu | İhale tanıdık şirketeKartal'da çöp dağları yükseliyor! CHP'nin vatandaşa layık gördüğü bu | İhale tanıdık şirkete

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