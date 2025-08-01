Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor

Kripto para piyasası ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu'nun kurucusu Gökalp İçer, karıştığı skandallarla Türkiye'nin gündemine oturdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İçer, sosyal medyada tanıştığı 27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi'nin ölümüyle gündeme geldi. Çelebi aşırı doz kokain kullanımı sonucu komaya girdi ve sonrasında hayatını kaybetti.
HASTANEYE BIRAKIP "TEMİZLİĞE" KOŞTU
Olay gecesi, Gökalp İçer'in Maslak'tan temin edilen uyuşturucuyu Çelebi ile birlikte kullandığı, genç kadının fenalaşması üzerine şoförünü hastanede bırakarak evine dönüp kapsamlı bir temizlik yaptığı öne sürülüyor. İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 29 Temmuz 2025'te tutuklandı.
Skandalın boyutları bununla sınırlı kalmadı... İçer'in, ICRYPEX platformu üzerinden kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Soruşturma dosyasına göre, platformda 154 milyon dolarlık şüpheli para trafiği tespit edildi; bu paranın suç örgütlerinin haksız kazançlarını kripto varlıklara dönüştürmek için kullanıldığı belirtildi.
Ayrıca, İçer'in medya dünyasındaki ilişkileri de dikkat çekiyor. CHP yandaşı Fatih Altaylı ve "Onlar TV" gibi platformlara sponsorluk yaptığı bilinen İçer'in, bu bağlantılarla medyada sessizlik sağladığı öne sürülüyor.