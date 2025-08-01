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Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor

ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer, genç avukat Göksu Çelebi’nin uyuşturucu kaynaklı ölümü ve 154 milyon dolarlık kara para aklama iddialarıyla gündeme gelirken yeni bir bomba patladı. Göklap İçer'in lüks süper spor araçlarını Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde parçalanarak hurdaya çevirttiği öğrenildi. İçer'in bu yolla mal varlığını kaçırdığı iddia edildi.

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Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor

Kripto para piyasası ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu'nun kurucusu Gökalp İçer, karıştığı skandallarla Türkiye'nin gündemine oturdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İçer, sosyal medyada tanıştığı 27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi'nin ölümüyle gündeme geldi. Çelebi aşırı doz kokain kullanımı sonucu komaya girdi ve sonrasında hayatını kaybetti.

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HASTANEYE BIRAKIP "TEMİZLİĞE" KOŞTU
Olay gecesi, Gökalp İçer'in Maslak'tan temin edilen uyuşturucuyu Çelebi ile birlikte kullandığı, genç kadının fenalaşması üzerine şoförünü hastanede bırakarak evine dönüp kapsamlı bir temizlik yaptığı öne sürülüyor. İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 29 Temmuz 2025'te tutuklandı.

Gökalp İçerGökalp İçer

Skandalın boyutları bununla sınırlı kalmadı... İçer'in, ICRYPEX platformu üzerinden kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Soruşturma dosyasına göre, platformda 154 milyon dolarlık şüpheli para trafiği tespit edildi; bu paranın suç örgütlerinin haksız kazançlarını kripto varlıklara dönüştürmek için kullanıldığı belirtildi.

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Ayrıca, İçer'in medya dünyasındaki ilişkileri de dikkat çekiyor. CHP yandaşı Fatih Altaylı ve "Onlar TV" gibi platformlara sponsorluk yaptığı bilinen İçer'in, bu bağlantılarla medyada sessizlik sağladığı öne sürülüyor.

Gökalp İçerGökalp İçer

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Skandalların ardından ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına, "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi.

"HURDA" OYUNU: MAL VARLIĞINI MI KAÇIRIYOR?
İçer'in mal varlıklarına el konulmasının ardından dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, Gökalp İçer'in, lüks otomobillerini parça parça sattığı ve hurdaya çıkardığı iddia ediliyor.

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bazı dükkanlarda parçalara ayrıldığı öne sürülen araçların, bu yolla değerinin düşürüldüğü ve mal kaçırma girişiminde bulunulduğu belirtiliyor.

Gökalp İçer'e ait, Corvette Z06 ve Dodge Viper gibi süper spor otomobillerin sanayi sitesinde parçalandığı ve hurda haline getirildiği iddia ediliyor.

Bu yöntemle araçların piyasa değerini sıfıra indirdiği ve böylece devletin bu mallara el koymasını engellemeye çalıştığı öne sürülüyor.

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