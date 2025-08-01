Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor

HASTANEYE BIRAKIP "TEMİZLİĞE" KOŞTU Olay gecesi, Gökalp İçer 'in Maslak'tan temin edilen uyuşturucuyu Çelebi ile birlikte kullandığı, genç kadının fenalaşması üzerine şoförünü hastanede bırakarak evine dönüp kapsamlı bir temizlik yaptığı öne sürülüyor. İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 29 Temmuz 2025'te tutuklandı.

ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHPnin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?

Skandalın boyutları bununla sınırlı kalmadı... İçer'in, ICRYPEX platformu üzerinden kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Soruşturma dosyasına göre, platformda 154 milyon dolarlık şüpheli para trafiği tespit edildi; bu paranın suç örgütlerinin haksız kazançlarını kripto varlıklara dönüştürmek için kullanıldığı belirtildi.

Ayrıca, İçer'in medya dünyasındaki ilişkileri de dikkat çekiyor. CHP yandaşı Fatih Altaylı ve "Onlar TV" gibi platformlara sponsorluk yaptığı bilinen İçer'in, bu bağlantılarla medyada sessizlik sağladığı öne sürülüyor.