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Çeşme'den sonra İzmir'de de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti

CHP’li belediyelerin yönetimindeki bölgelerde çöp ve su sorunlarına çözüm üretilememesi eleştirilerin odağında. İzmir'in Çeşme ilçesinde uygulanan su kesintisinin ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu'ndan yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında kent genelinde de 6 Ağustos'tan itibaren saat 23.00 ile saat 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi.

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Çeşme'den sonra İzmir'de de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin yönetimindeki il ve ilçelerde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. İzmir, Tekirdağ ve Beşiktaş gibi bölgelerde yaşanan çöp ve su krizine çözüm üretemiyor. Su krizini görüşmek üzere toplanan Su Kurulu ise İzmir'de çarpıcı bir karar aldı. karara göre tüm kent genelinde Çeşme'de olduğu gibi musluklar kapanacak.

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KENT GENELİNE YAYILDI

İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU, 26 Temmuz'da itibaren zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçirken; İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki mevcut durum değerlendirilerek, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanacak yol haritası belirlendi. Değerlendirmelerde, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu ve yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığı tespit edildi.

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MAHALLE VE BÖLGELER DAHA SONRA DUYURULACAK

Vatandaşın isyan üstüne isyan ettiği bu kurak yaz günlerinde Bu kapsamda su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde 6 Ağustos'tan itibaren gece saat 23.00 ile saat 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin kitle iletişim araçları ve resmi duyurular yoluyla kamuoyunun bilgisine sunulacağını ifade edildi.

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İZMİR'DE SU DEPOSU SATIŞI YÜZDE 100 ARTTI

İzmir'de yaşanan su kesintileri ve kuraklık endişesi nedeniyle vatandaşlar, su depolarına yöneldi. Su depolarına talep artarken, esnaf satışların yüzde 100'ün üzerinde olduğunu söyledi.

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