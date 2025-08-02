Turkuvaz Medya’dan Samsun’da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık

Türkiye İhracat Seferberliği Samsun Zirvesi gerçekleşti. Düzenlediğimiz Türkiye İhracat Zirveleri ile Anadolu'nun dört bir yanında üretim gücümüzü, küresel vizyonumuzu ve ihracat kabiliyetimizi konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki büyüyen Türkiye'nin yolu, daha çok üreten, daha çok ihraç eden bir ekonomiden geçiyor. Bu sayede insanımıza iş-aş imkânı sunuyor, istihdamda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılırken, Türkiye'nin ihracatla büyüyen, üreterek güçlenen bir ülke olması her zamankinden daha önemli. Turkuvaz Medya olarak, ihracatın Türkiye ekonomisindeki stratejik rolünü önemsiyor; Anadolu'nun üretim gücünü, küresel vizyonla buluşturmaya katkı sağlamak için bu zirveleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'dan Gaziantep'e, Konya'dan Bursa'ya kadar düzenlediğimiz zirvelerle ihracatçımıza destek olmaya çalıştık. Dünyanın her yerine Türk ürünlerini ulaştıran ihracatçılarımızı birer kahraman olarak görüyor, onları bütün imkanlarımızla desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl ulaştığımız 260 milyar doları geçerek rekor kıran ihracat rakamlarını bu yıl çok daha yukarılara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Bugün burada elbette sadece rakamları konuşmayacağız. Aynı zamanda yeni pazarları, yeni fırsatları ve sürdürülebilir büyümenin yol haritasını da masaya yatıracağız. Yeni pazarlar, yeşil dönüşüm, dijital ticaret ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklarla ihracatımızın geleceğini birlikte şekillendireceğiz. Zirvemizin Samsun'a, Karadeniz'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye İhracat Seferberliği Samsun Zirvesi gerçekleşti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun bugün ülkemizin gururlandığı rakamların açıklandığı yer oldu. İhracat rakamlarını artıran OSB'lerimizin artmasıyla ihracat rakamlarımızı 5 yıl içinde 2'ye katlayacağız. Kısa vadede 3 milyar dolar sonrasında da 5 milyar dolar hedefimiz var. Bu hedefe tüm paydaşlarımızla beraber ulaşacağız. Türkiye'mizi dünyadaki hak ettiği noktaya hep beraber ulaşacağız" dedi. Vali Orhan Tavlı, "Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi Samsun bir çok alanda aldığı yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi oldu. ARGE merkezleri lojistik merkezleriyle limanlarıyla OSB'leriyle Karadeniz'in ve kuzey Anadolu'nun başkentidir. OSB'lerimizin altyapılarımızın güçlendirilmesi ve yeni OSBler için çalışmalarımız devam ediyor Makine Kimya Endüstrisininim 3 milyar lira yatırım yaptığı üretim alanı çalışmaları devam ediyor. Türkiye Yüzyılını Samsun Yüzyılı ile paralel götürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Türkiye İhracat Seferberliği Samsun Zirvesi gerçekleşti. T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise "Temmuz ayı verilerini açıklamak için Samsun'u özellikle tercih ettik. Samsun sessiz sakin ama güzel işler yapan şehir. 10 OSB si, sanayisi, limanı, medikal sektörü güçlü, savunma sanayisi güçlü limanları güçlü yükselen şehir Samsun bizim için büyük önem taşıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık. Yüzde 11'lik bir artışla 25 milyar doları açıkladık. Son bir yılın rakamı olarak 269.4 milyar dolar yıllık ihracata ulaştık. Yılda 3.1'lik artış oldu. 7 aylık verilere bakıldığında yüzde 5.2. Türkiye olarak yüzde 5'lik artışı korumaya devam edeceğiz. Dünyada ticaret savaşları var. Başta ABD olmak üzere gümrük duvarları koymaya başladıkları dönemde Avrupa'da durgunluk olduğu dönemde İsrail'in 22 aydır devam eden soykırımının devam ettiği dönemde Orta Doğu İran savaş rüzgarları yaşıyor. Belirsizlik ve sıkıntılı konjonktüre rağmen Avrupa Birliği'ne yüzde 8.5'luk bir artışımız oldu. Tüm gücümüzle hedefimiz bu rakamları artırmak. Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu hedefe ulaşıyoruz. Her ay geçen yılın aynı ayından fazla ihracat yapmak istiyoruz. 7 ayın 6'sında bunu başardık. Bir tek Şubat ayında biraz sekteye uğradık.

Türkiye İhracat Seferberliği Samsun Zirvesi gerçekleşti. 1988 yılında aylık 1 milyar dolar yakalanmıştı şimdi günlük 1,2 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz. İthalatta da makul seviyelere ulaştık. Yılda 65-70 milyar dolar enerji ithalatımız var. Gabar ve Karadeniz doğal gazın da katkısı ile 65 – 70 milyar dolarlık üretim ile cari açığı aşağıya çekmiş olacağız. 25 ila 30 milyar dolar arasında altın ithalatımız oluyor. 90 ila 95 milyar bandında ithalatımız var. İlk 7 ay 56 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Bu yıl Temmuz'da yüzde 12 azaldı. Şu anda dış ticaret açığımız 88 milyar dolarlarda. Hedefimiz 30 milyar dolarlarda dış ticaret açığımızı tutmak. İthalatta 7 ayda yüzde 6. 9 artış oldu. Yıllık ihracatta 3. 1 ithalatta ise yüzde 4.1 artış var. Hedefimiz 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını yakalamak. Şu an gidişat 395 milyar dolarları bulacağız gibi görünüyor. İhracatımızın yüzde 94'ü sanayi ürünleri. 196 bin kıymetli kahraman ihracatçı ailesiyle hedeflerimize ulaşacağız. Döviz krizi olmaması için ihracat rakamlarına mahkumuz. Giyim sektöründe bir miktar kriz var. İlk 7 ayda 710 milyon dolarlık bir azalma var. Ama son 2 ayda azalma trendi azalıyor. Sonbaharla beraber bu sektörde de normale döneceğiz. Petrol fiyatları düştüğünde ithalat fiyatlarımız da artıyor. Kimyevi ürünlerinde demir çelikte otomotivde büyük artışlarımız oldu. İhracatçılara büyük desteklerimiz oldu ve olmaya da devam edecektir. Fuarlara katılım şube açma ticaret diplomasisinde her türlü destek veriyoruz. 75 ülkeye ziyaret yaptık. Serbest ve tercihli ticaret anlaşmaları yaptık. Kalkınma bakanlığımız çevre enerji bakanlarımız ulaştırma bakanlığımız tüm bakanlıklarımız ve takım kaptanımız Cumhurbaşkanımız desteğiyle yani takım çalışması ile bu hale geldik. ABD ve İngiltere bizim iki önemli ticaret ortağımız. Bu yıl ABD ile karşılıklı dış ticaret 40 milyar dolara gidiyor. Ekonomik ilişkilerimiz ABD Almanya ve İngiltere ile dengeli. ABD bu politikaya başladığında 1 trilyon 350 milyar dolar dış ticaret açığı olduğu için bu kararı aldı. Birçok pazarı kaptırınca bu politikaya geçti. Trump iş başına gelince birçok alanda vergiler koymaya başladı. En düşük vergi oranını 1 Ağustos'ta yüzde 15 olarak açıkladı. Türkiye en düşük alanda. Biz daha avantajlı konumdayız. Rakibimiz olan birçok ülkelere göre daha olumlu bir yerdeyiz.