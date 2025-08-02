Son Dakika
Harita serinliyor || Sağanak gümbür gümbür geliyor: 2-3 Ağustos hafta sonu hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Rize... ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı Çeşme'den sonra İzmir'de de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılacak Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde DEAŞ operasyonu | 26 şüpheli yakalandı Suriye’ye gaz ihracatı başlıyor! Günlük 6 milyon metreküp gaz ihraç edilmeye başlanacak
PODCAST CANLI YAYIN

Davinson'un partneri geliyor! Galatasaray'dan dev transfer

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sane ve Osimhen transferlerinin ardından gözünü kaleci ve stoper bölgelerine çeviren Aslan, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte o isim ve Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Davinson'un partneri geliyor! Galatasaray'dan dev transfer

Geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı ve takımın yıldızı olan Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte Rams Park'ta basın mensuplarının karşısına çıktı.

Dursun Özbek, bu toplantıda Galatasaray'ın transfer planlamalarından ve takımdan ayrılması planlanan oyuncular hakkında da açıklamalarda bulundu.

Takımdan ayrılacak oyuncular hakkında kendisine yöneltilen soruya Dursun Özbek'in cevabı şu şekilde oldu:

"Türkiye'de kulüplerin riayet etmek zorunda olduğu normlar var. Bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Kadro mühendisliği yaparken bu konuya riayet etmek zorundayız. Birkaç tane oyuncumuzla yollar ayrılacak. Yeni gelen birkaç oyuncu olacak. Amacımız Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu bir an evvel oluşturmak. Hem orada hem ligde kupada Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu oluşturmaktan geçiyor. Transfer çalışmalarımız hızla devam ederken aynı zamanda kadrodan ayrılacak kardeşlerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz. Çok fazla uzamadan, liglerin başlamasına 1 hafta gibi bir zaman kaldı, bunu başarmak yapmak istiyoruz."

SINGO'DAN KÖTÜ HABER

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Wilfried Singo, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek, AS Monaco'da kalmayı tercih etti.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Singo'ya Galatasaray'ın ciddi bir teklif sunduğu ancak oyuncunun Monaco'da mutlu olduğu ve kulübüyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediği öğrenildi.

Monaco ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının, teknik direktör Adi Hütter'in planlarında önemli bir yer tuttuğu ve bu nedenle transferine onay verilmediği de gelen bilgiler arasında.

SAĞ BEKTE HEDEF DODO

Galatasaray, Osimhen transferinin resmen açıklanmasının ardından eksiklerini kapatmak adına transfer çalışmalarına hız verdi. Sağ bek pozisyonu için Serie A'dan bir oyuncu Galatasaray'ın gündeminde.

G.Saray, Fiorentina'nın 26 yaşındaki sağ beki Dodo'yu takibe aldı.

İKİ SAĞ BEK YOLCU

Galatasaray'da sağ bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Elias Jelert ve Frankowski'nin performanslarından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, bu iki oyuncuyla yolların ayrılmasını istiyor.

Bu bölgeye hızlı ve dayanıklı birini isteyen Buruk, G.Saray Yönetimi'ne de bu yönde taleplerde bulundu. Bu doğrultuda çalışma yapan Sarı-Kırmızılılar, gözünü İtalya'ya çevirdi.

30 MİLYON EURO

Corriere dello Sport'un haberine göre G.Saray, Fiorentina'nın 26 yaşındaki oyuncusu Dodo ile ilgileniyor. Serie A ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Brezilyalı'nın, takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Ancak Fiorentina, mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek olan başarılı savunmacısı için en az 30 milyon euro talep ediyor.

JOHN VICTOR HAMLESİ

Galatasaray, Victor Osimhen transferinin tamamlanmasıyla rotasını tamamen kaleci transferine çevirdi. Kale için önemli aday gibi görünen Ederson'dan gelen kötü haberlerin ardından sarı-kırmızılılar, yönünü Güney Amerika'ya çevirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Botafogo'nun 29 yaşındaki Brezilyalı kalecisi John Victor'u kadrosuna katmak istiyor.

WEST HAM TEKLİF YAPTI

Brezilyalı kaleciyle ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı, Everton'un da Victor'un peşinde olduğu hatta West Ham United'ın John Victor için 8 milyon Euroluk teklifini Botafogo'ya ilettiği aktarıldı.

Tecrübeli eldivenin bir sonraki durağının neresi olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

VICTOR'UN KARİYERİ

Kariyerine Santos B takımında başlayan John Victor, kariyerini çoğunlukla ülkesi Brezilya'da Internacional, Santos ve Botafogo takımlarında geçirdi. Bir dönem İspanya La Liga ekibi Real Vallodolid'e kiralanan Brezilyalı kalecinin İspanya kariyeri sadece 12 maç sürdü.

ZANIOLO'YA BENFICA KANCASI

Hazırlık kampının alkış alan isimlerinden biri olan Nicolo Zaniolo, ile ilgili teknik direktör Okan Buruk, henüz kesin kararını vermedi.

Çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği İtalyan yıldızın son talibi Benfica oldu.

Portekiz ekibinin Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Ancak sarı kırmızılı yönetim Zaniolo'yu bonservisiyle satmak istiyor.

STOPERE AKANJI

Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği 30 yaşındaki savunma oyuncusu için ilerleyen günlerde harekete geçeceği ve Manchester ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

İngiliz devinin, Akanji'nin ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

40 MAÇA ÇIKTI

Geride kalan sezonda Manchester ekibiyle 40 maça çıkan yıldız stoperi, 2 asist kaydetti. Akanji'nin kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kartal'da çöp dağları yükseliyor! CHP'nin vatandaşa layık gördüğü bu | İhale tanıdık şirkete
Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılacak
ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı
Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak?
Çeşme'den sonra İzmir'de de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti
Suriye’ye gaz ihracatı başlıyor! Günlük 6 milyon metreküp gaz ihraç edilmeye başlanacak
Davinson'un partneri geliyor! Galatasaray'dan dev transfer
İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
İmam babanın en acı görevi! Evladının cenaze namazını kıldırdı | ODTÜ’lü Salih’in ölümünde ihmal iddiası
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar! "Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz"
ATV’den bir bomba dizi daha: Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı! Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç var!
ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya'ya nükleer rest: 2 nükleer denizaltı konuşlandıracağız
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Bu nasıl vicdansızlık! Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı! Bakan Tunç'tan açıklama: "Cezasız kalmayacaktır"
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Üniversitede 8 adımda doğru tercih rehberi TAKVİM'de!
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Cennet Koyu'nda yaşamanın bedeli cep yakıyor! Aylık 280 bin TL aidat üstelik faizli