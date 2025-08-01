Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak

VITOR PEREIRA KALMASINI İSTİYORDU



Wolverhampton'ıın başında olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Şubat ayında sözleşmesi bitecek olan Nelso Semedo hakkında şu açıklamayı yapmıştı:



"Nelson mutlu, çok iyi bir oyuncu ve umarım gelecek sezon da burada birlikte oluruz. Bunu gerçekten istiyorum çünkü o kaliteli bir oyuncu ve en iyi oyuncularımızı kadroda tutmamız gerekiyor. Sadece sahada değil, saha dışında da bizim için çok önemli. Takımın kaptanlarından biri ve bana her konuda çok yardımcı oldu."

ASENSIO'DA KORKUTAN HABER Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kanat transferi bir türlü gündemden düşmüyor.



Marco Asensio'nun ardından Lauriente gibi isimler de Fenerbahçe ile anılmaya başladı.



Marco Asensio ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Paris Saint Germain ile de tüm şartlarda uzlaşmıştı.



Fenerbahçe, diğer adayları değerlendirmek için Asensio'yu beklemeye aldı ve Lauriente gibi diğer isimlerle görüşmelere başladı.





BENFİCA'DAN TEKLİF VAR



Marco Asensio'da, korkutan haber Portekiz'den geldi. Di Marzio'nun haberine göre Benfica, İspanyol futbolcu için Paris ekibine 11 milyon Euro teklif etti ve gelecek yanıtı beklemeye başladı.



Öte yandan İspanya'dan da talipleri bulunan tecrübeli futbolcuya, Serie A'dan Inter'in ilgisi bulunuyor. Milano ekibi şu anda ilgi aşamasında, henüz Paris'e bir teklif götürmedi.





MAAŞI F.BAHÇE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR



Marco Asensio transferinde Fenerbahçe'nin elini rahatlatan en büyük etken oyuncunun maaşı. Asensio'nun yüksek maaşı nedeniyle Benfica gibi takımların transferden cayması muhtemel. 8 milyon Euro civarında olduğu bilinen maaşı her kulüp karşılamaya sıcak bakmıyor.