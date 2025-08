Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak

"COME TO FENERBAHÇE" OPERASYONU



25 yaşındaki yıldız futbolcunun adının Fenerbahçe ile anılması sonrası, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Brahim Diaz'ın son paylaşımlarına binlerce "Come to Fenerbahçe" yorumu yapıldı. Bu yoğun ilgi, transfer dedikodularını kısa sürede alevlendirdi.