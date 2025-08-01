Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Milan Skriniar ve Semedo transferlerini bitiren Kanarya, dev bir isim için daha harekete geçti. Transferin ihtimali bile sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırmaya yetti. İşte o isim ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
8 MİLYON EURO NET MAAŞ
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada deneyimli stopere 4 sezon boyunca sezonluk 8 milyon Euro net maaş ödeneceği açıkladı.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız stoper için bonuslar ile birlikte 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca sezonluk net 8.000.000 Avro ödenecektir."
"YENİDEN BURDA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Fenerbahçe'ye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu aktaran deneyimli stoper, "Yeniden Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Her zaman söylediğim gibi, ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren evimde gibi hissettim. Taraftarlardan, ekipten hep sevgi gördüm. Yeniden Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Birlikte devam edeceğiz.
Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şey netti. Uzun zaman önce konuşmaya başladık. Başkanımıza, hocamıza, süreçteki herkese teşekkür ederim. Benim için her şey netti." dedi.
SEMEDO DA AÇIKLANDI
Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Wolves ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı.
Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
"MOURINHO İLE ÇALIŞACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"
Transferinin ardından duygularını paylaşan Semedo, "Fenerbahçe'de olduğum için gerçekten çok mutluyum ve minnettarım. Fenerbahçe gelmek istediğim bir kulüptü. Çünkü hedeflerimiz aynı. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum.
Mourinho ile çalışacağım için çok mutluyum. Dünyanın en iyilerinden biri. Portekiz'de 1 numara. Onunla çalışmak, ondan bir şeyler öğrenmek ayrıcalık.
Fenerbahçe taraftarlarına bu takımın parçası olduğum, bu formayı giyeceğim için minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Çok tutkulu ve istekli olacağım, çok çalışacağım. Birlik olmaya ihtiyacım var. Umarım hep birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz." dedi.
BENFICA VE BARCELONA'DA OYNADI
Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.
VITOR PEREIRA KALMASINI İSTİYORDU
Wolverhampton'ıın başında olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Şubat ayında sözleşmesi bitecek olan Nelso Semedo hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
"Nelson mutlu, çok iyi bir oyuncu ve umarım gelecek sezon da burada birlikte oluruz. Bunu gerçekten istiyorum çünkü o kaliteli bir oyuncu ve en iyi oyuncularımızı kadroda tutmamız gerekiyor. Sadece sahada değil, saha dışında da bizim için çok önemli. Takımın kaptanlarından biri ve bana her konuda çok yardımcı oldu."
ASENSIO'DA KORKUTAN HABER
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kanat transferi bir türlü gündemden düşmüyor.
Marco Asensio'nun ardından Lauriente gibi isimler de Fenerbahçe ile anılmaya başladı.
Marco Asensio ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Paris Saint Germain ile de tüm şartlarda uzlaşmıştı.
Fenerbahçe, diğer adayları değerlendirmek için Asensio'yu beklemeye aldı ve Lauriente gibi diğer isimlerle görüşmelere başladı.
BENFİCA'DAN TEKLİF VAR
Marco Asensio'da, korkutan haber Portekiz'den geldi. Di Marzio'nun haberine göre Benfica, İspanyol futbolcu için Paris ekibine 11 milyon Euro teklif etti ve gelecek yanıtı beklemeye başladı.
Öte yandan İspanya'dan da talipleri bulunan tecrübeli futbolcuya, Serie A'dan Inter'in ilgisi bulunuyor. Milano ekibi şu anda ilgi aşamasında, henüz Paris'e bir teklif götürmedi.
MAAŞI F.BAHÇE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Marco Asensio transferinde Fenerbahçe'nin elini rahatlatan en büyük etken oyuncunun maaşı. Asensio'nun yüksek maaşı nedeniyle Benfica gibi takımların transferden cayması muhtemel. 8 milyon Euro civarında olduğu bilinen maaşı her kulüp karşılamaya sıcak bakmıyor.
BRAHIM DIAZ'DAN TRANSFER KARARI
Yeni sezon öncesi transferde vites yükselten Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen Faslı yıldız Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Taraftarların da bu iddia sonrası sosyal medyada başlattığı "Come to Fenerbahçe" kampanyası büyük yankı uyandırdı. Ancak İspanyol basınından gelen yeni haberler, transfer ihtimalini oldukça zayıflattı.
"COME TO FENERBAHÇE" OPERASYONU
25 yaşındaki yıldız futbolcunun adının Fenerbahçe ile anılması sonrası, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Brahim Diaz'ın son paylaşımlarına binlerce "Come to Fenerbahçe" yorumu yapıldı. Bu yoğun ilgi, transfer dedikodularını kısa sürede alevlendirdi.
ARDA GÜLER DETAYI: "AİLEMDEN BİRİ GİBİ"
Brahim Diaz'ın, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler ile yakın dostluğu da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında konuşan Diaz, genç oyuncu için "Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi." ifadelerini kullanmıştı. Bu bağ da, Diaz'ın Fenerbahçe'ye olası transferinde umut verici bir detay olarak öne çıkmıştı.
AS: "DIAZ'IN AKLINDA TRANSFER YOK"
Ancak İspanya'dan gelen haberler, bu transferin gerçekleşme ihtimalini zayıflatıyor. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden AS, Brahim Diaz'ın Real Madrid'den ayrılmak gibi bir planı olmadığını yazdı. Habere göre Faslı yıldız, kariyerine Madrid ekibinde devam etmek istiyor.
FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ ZOR
Aynı haberde, Diaz'ın Türkiye'ye transferine sıcak bakmadığı belirtilirken, menajerinin Real Madrid ile yeni sözleşme görüşmeleri yürüttüğü aktarıldı. 2027 yılına kadar kontratı bulunan oyuncunun kulübüyle bağlarını güçlendirmek istediği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Brahim Diaz'ın güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde. Fenerbahçe'nin, oyuncunun bonservis bedeli ve Real Madrid'deki geleceği göz önüne alındığında bu transferde oldukça düşük bir ihtimale sahip olduğu değerlendiriliyor.
RODRYGO BOMBASI
Transferleri peş peşe açıklayan Fenerbahçe için büyük ses getirecek iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.
Real Madrid'den Brahim Diaz'la ilgilendiği iddia edilen Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Rodrygo olduğu öne sürüldü. Sarı lacivertliler piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin Al-Nassr, Arsenal ve Manchester City'nin de takibinde olan futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı, futbolcuyla anlaşıldıktan sonra ise Real Madrid ile masaya oturulacağı aktarıldı.
2028'e kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Rodrygo, eflatun-beyazlı formayla toplam 270 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 68 gol ve 51 asistlik skor katkısı verdi.