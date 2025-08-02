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Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak?

Emekli aylığı bağlananlar, özel sektörde çalışmaya devam ederse ikinci maaşa kavuşuyor. Hatta bazı kişilere üçüncü bir maaş imkanı bulunuyor. Ayrıca promosyonu da çift alma imkanı var.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ağustos 2025
Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak?

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Ülkemizde sayıları 17 milyona yaklaşan emeklilerin yaklaşık 2.1 milyonu çalışmaya devam ediyor. Emekli olup özel sektörde çalışanlar çift maaş alıyor. Hatta bazı kişilere üç maaş imkanı bile bulunuyor. Emeklilikle birlikte promosyon ve ikramiye gibi imkanların da kapısı açılırken, bu ödemelerden promosyonu da çift alma imkanı var. İşte detayları...

Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)

EMEKLİYİM, VEFAT EDEN EŞİMDEN MAAŞ ALMAM İÇİN NE GEREKİYOR?
Bir sigortalı vefat ettiğinde eğer sigortalılık süresi uygunsa eşine aylık bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Dul kalan eşin çalışıp çalışmaması, emekli olup olmaması da aylık bağlanmasını etkilemiyor. Fakat kişi emekli ya da çalışıyor ise bağlanacak aylığın oranı düşüyor. Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, vefat eden eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor. Eğer dul kalan eş çalışan ya da emekli ise, vefat eden eşinin aylığının yüzde 50'si bağlanıyor. Maaş alma şartlarını karşılayan çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda pay ediliyor.

Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)

EŞTEN AYLIK BAĞLANMASI İÇİN NE KADAR PRİM LAZIM?
Vefat eden sigortalılar belli bir prim tutarını tamamlanmışsa aylıkları hak sahibi yakınlarına bağlanıyor. Burada en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)

EMEKLİ ÇALIŞANIN AYLIĞI KESİLİR Mİ? KİMLER KAÇ AYLIK ALABİLİYOR?
Emekliler isterlerse bir hizmet akdine bağlı olarak, isterlerse kendi nam ve hesaplarına, isterlerse kamuda çalışabiliyor. Hizmet akdiyle çalışanlarda Sosyal Güvenlik Destek Primi'ni (SGDP) işveren ödüyor. Bağ-Kur kapsamında kendi işini yapan emeklilerden ise SGDP kesilmiyor. Emekli olduktan sonra herhangi bir iş yerinde SGDP ile çalışanların emekli maaşları kesilmiyor, iş yerinden ücret, SGK'dan emekli aylığı imkanı oluyor. Sadece emekli olduktan sonra memur olunursa maaş kesiliyor, ancak memuriyet bitince tekrar güncellenerek bağlanıyor.

Eşinden ölüm aylığı bağlanmış kişi, emekli olursa her iki aylığı da alıyor. Bu kişi aynı zamanda bir iş yerinde çalışırsa hem eşinden ölüm aylığını, hem kendi emekli aylığını, hem de iş yerindeki ücretini alabiliyor.

Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)

EN AZ 47.425 TL
Emekli olan ve eşinin aylığı alan bir kişiye en az ne kadar ödeniyor?
En düşük emekli aylığı ödemesi 16 bin 881 liraya çıktı. Eşi vefat edene ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 8 bin 440 liradan, yüzde 75 ise 12 bin 660 liradan az aylık ödemesi yapılamayacak. Hem emekli aylığı hem eşinden maaş alan bir kişiye alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında en az 25 bin 321 lira (16.881 + 8.440 lira) ödeniyor. Bu kişi çalışıyorsa da bu durumda aylık kazanç en az 47 bin 425 lira (25 bin 321 + 22.104 lira) oluyor.

Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)

NE KADAR İKRAMİYE ALINABİLİYOR? BURADA ÇİFT ÖDEME İMKANI VAR MI?
Emekliler ve aylık bağlanan hak sahibi emekli yakınları yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinden de yararlanıyor. Yılda iki kez ikramiye alıyor. Ancak her dosya için ayrı ayrı olarak değil, en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiyesi ödeniyor.

Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)

PROMOSYON NASIL ARTIRILIYOR?
İki ayrı dosyadan maaş alanlar farklı bankalardan ayrı ayrı başvurarak iki promosyon alabiliyor. İki maaşın da aynı bankadan alınması halinde ise tek promosyon veriliyor. Bu durumda promosyonun tutarı maaş tutarları toplamına göre hesaplanıyor.

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