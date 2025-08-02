Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)



EMEKLİ ÇALIŞANIN AYLIĞI KESİLİR Mİ? KİMLER KAÇ AYLIK ALABİLİYOR?

Emekliler isterlerse bir hizmet akdine bağlı olarak, isterlerse kendi nam ve hesaplarına, isterlerse kamuda çalışabiliyor. Hizmet akdiyle çalışanlarda Sosyal Güvenlik Destek Primi'ni (SGDP) işveren ödüyor. Bağ-Kur kapsamında kendi işini yapan emeklilerden ise SGDP kesilmiyor. Emekli olduktan sonra herhangi bir iş yerinde SGDP ile çalışanların emekli maaşları kesilmiyor, iş yerinden ücret, SGK'dan emekli aylığı imkanı oluyor. Sadece emekli olduktan sonra memur olunursa maaş kesiliyor, ancak memuriyet bitince tekrar güncellenerek bağlanıyor.



Eşinden ölüm aylığı bağlanmış kişi, emekli olursa her iki aylığı da alıyor. Bu kişi aynı zamanda bir iş yerinde çalışırsa hem eşinden ölüm aylığını, hem kendi emekli aylığını, hem de iş yerindeki ücretini alabiliyor.

Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA) EN AZ 47.425 TL

Emekli olan ve eşinin aylığı alan bir kişiye en az ne kadar ödeniyor?

En düşük emekli aylığı ödemesi 16 bin 881 liraya çıktı. Eşi vefat edene ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 8 bin 440 liradan, yüzde 75 ise 12 bin 660 liradan az aylık ödemesi yapılamayacak. Hem emekli aylığı hem eşinden maaş alan bir kişiye alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında en az 25 bin 321 lira (16.881 + 8.440 lira) ödeniyor. Bu kişi çalışıyorsa da bu durumda aylık kazanç en az 47 bin 425 lira (25 bin 321 + 22.104 lira) oluyor.

Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)



NE KADAR İKRAMİYE ALINABİLİYOR? BURADA ÇİFT ÖDEME İMKANI VAR MI?

Emekliler ve aylık bağlanan hak sahibi emekli yakınları yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinden de yararlanıyor. Yılda iki kez ikramiye alıyor. Ancak her dosya için ayrı ayrı olarak değil, en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiyesi ödeniyor.

Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak? (AA)



PROMOSYON NASIL ARTIRILIYOR?

İki ayrı dosyadan maaş alanlar farklı bankalardan ayrı ayrı başvurarak iki promosyon alabiliyor. İki maaşın da aynı bankadan alınması halinde ise tek promosyon veriliyor. Bu durumda promosyonun tutarı maaş tutarları toplamına göre hesaplanıyor. YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN