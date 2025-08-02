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Diplomasi taciz skandalıyla çöktü! İsrail büyükelçisinden cinsel saldırı | İlk vukuatı değil

İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçilik ve Dubai'deki başkonsoloslukta görevli tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etme kararı aldığı belirtilmişti. Saldırı endişesi nedeniyle yapıldığı belirtilen bu adımın nedeni çok farklı çıktı. İsrail’in BAE Büyükelçisi Yossi Shelley’in bir Arap Emiri'nin eşini taciz ettiği iddia edildi. İddiaların ardından gözler Shelley’in daha önceki skandallarına çevrildi. İşte detaylar…

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Diplomasi taciz skandalıyla çöktü! İsrail büyükelçisinden cinsel saldırı | İlk vukuatı değil

Olay, Abu Dabi'de bir barda patlak verdi. Shelley, birkaç İsrailli kadınla birlikte barda eğlenirken, BAE'nin kültürel hassasiyetlerini hiçe sayarak "saygısız ve uygunsuz" hareketlerde bulundu. Ancak iş burada bitmedi! Shelley'nin, bir Arap emirinin eşini taciz ettiği iddia edildi. Görgü tanıkları, Shelley'nin "sınırı aşan temasları" nedeniyle güvenlik görevlilerinin müdahale etmek zorunda kaldığını aktardı. Olayın ardından harekete geçen Abu Dabi yönetimi, Shalley'i Büyükelçi olarak tanımadıklarını ve ülkeyi terk etmesini istediklerini açıkladı. Büyükelçi, Abu Dabi'deki tüm diplomatik misyonlardan men edildi.

BAE taciz skandalıyla sarsıldı (Takvim foto arşiv)BAE taciz skandalıyla sarsıldı (Takvim foto arşiv)

İLK SKANDALI DEĞİL

İsrail gazetesi Haaretz'in haberinde yer alanlara göre, Yossi Shelley, skandallarıyla ünlü bir isim! Daha önce Brezilya Büyükelçiliği sırasında bir kadına vize için "özel buluşma" teklif etmesi ve görüntülü görüşmede yarı çıplak yakalanması basında yankı uyandırmıştı. Olay sonrası Shelley BAE Büyükelçiliği görevine atanmıştı. Şimdi de Abu Dabi'deki bu rezalet, Shelley'nin "skandal makinesi" olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BAE taciz skandalıyla sarsıldı (Takvim foto arşiv)BAE taciz skandalıyla sarsıldı (Takvim foto arşiv)

İSRAİL GERİ ADIM ATTI

Gelişmelerin uluslararası basına sızmasının ardından, İsrail Dışişleri Bakanlığı, krizin büyümemesi adına Shelley dahil Abu Dabi'deki tüm diplomatik misyonu geri çağırdı. Başbakanlık Ofisi ise henüz resmi bir açıklama yapmazken, olayın Netanyahu'nun bilgisi dahilinde yürütüldüğü belirtiliyor.

BAE taciz skandalıyla sarsıldı (Takvim foto arşiv)BAE taciz skandalıyla sarsıldı (Takvim foto arşiv)

NORMALLEŞME HAYALLERİ ÇÖKTÜ MÜ?

2020'de başlayan İsrail-BAE yakınlaşması, bu skandalla büyük yara aldı. BAE, Shelley'yi resmi toplantılardan dışladı, İsrail ise "Büyükelçimizi geri çağırmadık" diyerek olayı geçiştirmeye çalışıyor.

İsrail gazetesi Haaretz (ekran görüntüsü)İsrail gazetesi Haaretz (ekran görüntüsü)

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