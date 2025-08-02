Diplomasi taciz skandalıyla çöktü! İsrail büyükelçisinden cinsel saldırı | İlk vukuatı değil

Olay, Abu Dabi'de bir barda patlak verdi. Shelley, birkaç İsrailli kadınla birlikte barda eğlenirken, BAE'nin kültürel hassasiyetlerini hiçe sayarak "saygısız ve uygunsuz" hareketlerde bulundu. Ancak iş burada bitmedi! Shelley'nin, bir Arap emirinin eşini taciz ettiği iddia edildi. Görgü tanıkları, Shelley'nin "sınırı aşan temasları" nedeniyle güvenlik görevlilerinin müdahale etmek zorunda kaldığını aktardı. Olayın ardından harekete geçen Abu Dabi yönetimi, Shalley'i Büyükelçi olarak tanımadıklarını ve ülkeyi terk etmesini istediklerini açıkladı. Büyükelçi, Abu Dabi'deki tüm diplomatik misyonlardan men edildi.

BAE taciz skandalıyla sarsıldı (Takvim foto arşiv)



İLK SKANDALI DEĞİL



İsrail gazetesi Haaretz'in haberinde yer alanlara göre, Yossi Shelley, skandallarıyla ünlü bir isim! Daha önce Brezilya Büyükelçiliği sırasında bir kadına vize için "özel buluşma" teklif etmesi ve görüntülü görüşmede yarı çıplak yakalanması basında yankı uyandırmıştı. Olay sonrası Shelley BAE Büyükelçiliği görevine atanmıştı. Şimdi de Abu Dabi'deki bu rezalet, Shelley'nin "skandal makinesi" olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.