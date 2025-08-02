AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: İsrail'in propaganda makinası gibi!

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi ve Suriye'nin milli egemenliğini desteklenmesi hem güvenlik konularındaki iş birliği açısından devam edecek aynı zamanda sadece güvenlik konularla ilgili olarak kalmayacak bu şekildeki ekonomik açılımlarla da devam edecek. Suriye devleti Türkiye'den güvenlik konusunda destek istediğinde Suriye devleti Türkiye'den güvenlik konusunda iş birliğini geliştirilmesine dönük bir yaklaşım beklediğinde bunu hemen cevap verilmişti. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğusunda Milli Savunma Bakanlığımız bu destekle ilgili olarak hazırlıkların tamamlandığını ve faaliyete geçileceğini ifade etmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"CHP HATA YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

O zaman bazı muhalefet odakları çıkmıştı; "Bu işler sadece bir güvenlik yaklaşımıyla olmaz, bunun daha büyük bir çerçevede ele alınması lazım." demişlerdi.

Halbuki biz meseleyi sadece güvenliğe indirgemediğimizi, güvenliğin esas olduğunu ama diğer alanların da arkasından geleceğini ifade etmiştik. İşte bugünkü doğal gaz boru hattının hayata geçmesi, bunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in giderek savrulan bir biçimde, giderek zeminsiz ve dayanaksız bir şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sürekli olarak eleştiri adı altında yaptığı vahim hatalar ve yanlışlar devam ediyor. Yine Filistin konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini sorgulamaya kalkmış.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kimse ciddiye almıyor. CHP yanlış yapmaya devam ediyor. Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini eleştirecek bir kapasitesi yok. Tam tersine kendi partisindeki savrulmayı düzeltmeli ve bunla yüzleşmeli.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HİÇ BİR ZAMAN TAVİZ VERMEDİ"



Cumhurbaşkanımız siyasi kararları alırken kim ne derse desin, bu kararının doğruluğu ve bu kararın ilkeli olması konusunda siyasi iradesini şekillendirdiği bütün dünyada kabul edilmiştir. O yüzden uzun yıllar Türkiye'de batıdan kopuyor denildi, Türkiye yön değiştiriyor denildi. Türkiye eksen kaymasına uğruyor denildi. Türkiye dış politikada bir takım eksen kaymalarına uğruyor diye yıllarca bu propagandalar yapıldı. Ama Cumhurbaşkanımız, burada doğru kararların ve ilkeli kararların alınması ve uygulanması konusunda hiçbir zaman taviz vermedi.

Dolayısıyla burada bakılacaksa, korkmaktan, çekinmekten, teslimiyetçilikten bahsedilecekse, Özgür Özel'e tavsiyemiz; biraz evvel bahsettiğim, Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerin Türkiye'nin tezlerine karşı başka devletlerin tezlerini, hem can Azerbaycan konusunda, Karabağ konusunda, hem Doğu Akdeniz konusunda, hem Mavi Vatan konusunda, hem de Libya konusunda, hem de askerî harekâtlar konusunda, niye bu şekilde ele aldığıdır?

Hangi teslimiyetçiliğin, hangi korkunun neticesi olarak bütün bu söylemler, Özgür Özel'in ekibi tarafından Türkiye karşıtı odakları sevindirecek şekilde ortaya konulmaktadır? Dolayısıyla Özgür Özel'in değerlendirmesi gereken konu budur. Bunlara da bakıldığında, hem Filistinli kardeşlerimiz yıllardan beri ve Filistin'in önde gelen liderleri net bir şekilde bunu ifade ederler.

En güçlü destek, en zor zamanlarda en net destek, hiç kesilmemiş destek; Başbakanlığı döneminde ve Cumhurbaşkanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Filistin davasına verilmiştir."

Sayın Cumhurbaşkanımız, "Filistin davası Türkiye'nin millî davasıdır." diyerek bu cümleyi ilk defa Türk siyasi tarihinde kurarak, aslında insanlıkla ilgili olan bu davanın Türkiye'nin bir millî davası olarak ele alınması konusunda net tutumunu ortaya koydu.

Ondan sonra da, defalarca açıklandığı üzere, bir sürü adım atıldı, bir sürü eylem planı gerçekleştirildi ve bu irade bu şekilde söyleniyor. Gitsin Özgür Özel, Filistin'in ya da herhangi bir Filistinlinin önünde bu cümleleri zikretsin, alacağı cevabı görecektir."