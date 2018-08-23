DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen toplam 31 bin 592 metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun tüneli olma özelliğini taşıyan ve Ankara'nın 2060 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Gerede Sistemi'nde sona yaklaşıldı. Ankara İçme Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp suyu Çamlıdere Baraj Gölü'ne aktaracak şekilde inşa ediliyor.
En uzun tünelde sona yaklaşıldı
Etiketler: Ankara , Gerede Sistemi , içme suyu
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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