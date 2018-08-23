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En uzun tünelde sona yaklaşıldı

En uzun tünelde sona yaklaşıldı
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen toplam 31 bin 592 metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun tüneli olma özelliğini taşıyan ve 'nın 2060 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak olan Gerede Sistemi'nde sona yaklaşıldı. Ankara İçme Suyu 2.Merhale Projesi , Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp suyu Çamlıdere Baraj Gölü'ne aktaracak şekilde inşa ediliyor.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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