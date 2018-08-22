Efsane geri dönüyor

İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin'in 1964 DB5 modeli, yeniden yollara çıkacak. İlk kez 1964'te çekilen 'Goldfinger' filminde James Bond karakterini canlandıran Sean Connery'nin kullandığı spor otomobil yeniden üretilecek. Aston Martin, bu araçtan 25 adet üreteceğini açıkladı. İlk teslimatın 2020'de gerçekleştirileceği belirtilirken, fiyatının ise 3.5 milyon dolar olacağı ifade ediliyor. Filmde kullanılan orijinal DB5, 2010'da açık artırmada 4.6 milyon dolara alıcı bulmuştu. Araç, 2015 yılındaki 'Spectre'ye kadar 6 Bond filminde daha kullanıldı.