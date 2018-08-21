Stajyere ayda 480 TL

yapan öğrencilere maaş ödemesi yapılıyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunurken, ödemelere devlet desteği de sağlanıyor. Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az, asgari ücretin'u kadar maaş ödenmesi şart. Yani bu yıl staj yapan öğrencilere aylıkaltında ücret de verilemiyor. Devlet de ücretlere katkı sağlıyor. Devlet katkısı tutarı; ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 3'te 1'i tutarında oluyor. Buna göre, devlet katkısı tutarı bu yıl 20'den az personel çalıştıran işletmeler için20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler içinolarak uygulanıyor.'ın imzasıyla'de yayımlanan kararla, öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin süresiitibaren 3 eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.