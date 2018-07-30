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E-Devlet'te engel yok

E-Devlette engel yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı'nı (www. turkiye.gov.tr) kullanan işitme engelli vatandaşların, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini lar üzerinden de alabileceklerini söyledi. 'e-Devlet'te Engel Yok Projesi' kapsamında işitme engellilere yönelik uygulamaya alınan Görüntülü Hizmeti'nin, mobil uygulamalar üzerinden de hizmete açıldığını belirten Turhan, "Vatandaşlarımız işaret dili veya yazı kullanarak mobil cihazlar üzerinden kolay şekilde operatörlerimizle iletişim kuracak. Sorularını, sorunlarını, isteklerini daha kolay ve rahat bir şekilde bildirecek" dedi.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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