Vestel, kendi tasarladığı 'atık boya geri kazanım ve kullanım sistemi' ile Avrupa Çevre Ödülleri kapsamında Türkiye'yi temsil edecek. 2 yılda bir düzenlenen ödül kapsamında Vestel, 'süreç inovasyonu' kategorisinde üst üste finale kalan ilk ve tek şirket oldu. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Biz büyük bir sanayi şirketiyiz. Teknolojik gelişimin yanı sıra çevre odaklı çalışmalar da sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası" dedi.
Vestel Avrupa’da finale çıktı
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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