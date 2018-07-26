Mercedes-Benz Türk'ün 'Her Kızımız Bir Yıldız' projesi kapsamında 'Yıldız Kızlar' İstanbul'da buluştu. Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Her yıl bin 200'ü aşkın öğrenciye eğitim imkanı sağlamanın yanı sıra Mercedes-Benz Türk kapsamında istihdam da yaratıyoruz. Mavi yaka kadın çalışanlarımızın yüzde 10'u Yıldız Kızlarımız'dan oluşuyor. 2018 yılı sonunda bu oranı artırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
‘YILDIZ KIZLAR’a istihdam imkanı
Etiketler: Mercedes- Benz Türk , İstanbul , istihdam , Yıldız Kızlar
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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