28 gün masada

AK Parti, bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik süresini tartışmaya açtı. Değişikliğin yapılması halinde 25 yaş ve 15 bin lirayı ödeme koşulunu yerine getirenler askerlik görevini yapmış sayılacak. Ayrıca asker kaçaklarına da gerekli zorunlulukları yerine getirmesi koşulu ile bedelli yolunun açılması da gündemde. Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kışladan adımını içeri atmayan ve yaşı tutanlar bedelliden faydanalanabilecek" dedi.
BEDELLİYE UCUZ KREDİ
1.3 MİLYON genci ilgilendiren bedelli askerlik için yasa süreci başlarken, bir müjde de bankalardan geldi. Gençler cazip koşullarla 15 bin lira kredi alabilecek. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde gençlerin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya devam edebileceklerini belirterek, şöyle konuştu:
ZİRAAT HAZIRLADI
"Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız."
ZÜBEYDE YALÇIN
BEDELLİYE UCUZ KREDİ
1.3 MİLYON genci ilgilendiren bedelli askerlik için yasa süreci başlarken, bir müjde de bankalardan geldi. Gençler cazip koşullarla 15 bin lira kredi alabilecek. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde gençlerin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya devam edebileceklerini belirterek, şöyle konuştu:
ZİRAAT HAZIRLADI
"Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız."
ZÜBEYDE YALÇIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.