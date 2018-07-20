Türk savunma sanayisinin Pakistan'a 30 adet T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri satışıyla tek seferde gerçekleştirdiği ihracat rekoru, birçok sektörün yıllık ihracat rakamını geride bıraktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında yürütülen Atak helikopteri görüşmeleri sonunda 1.5 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Atak ihracatı, Türkiye'nin geçen yıl yaptığı 3.3 milyar dolarlık mücevher ihracatın yaklaşık yarısını buldu. Ayrıca yıllık 2.3 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller, 2.2 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ile halı, 1.9 milyar dolarlık fındık ve mamulleri ihracatına yaklaştı.
İhracat Atak’ı
Etiketler: ihracat , Türkiye , ATAK Helikopteri
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.