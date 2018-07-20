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Atak’ı

İhracat Atak’ı
Türk savunma sanayisinin Pakistan'a 30 adet T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri satışıyla tek seferde gerçekleştirdiği rekoru, birçok sektörün yıllık ihracat rakamını geride bıraktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeleri sonunda 1.5 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Atak ihracatı, 'nin geçen yıl yaptığı 3.3 milyar dolarlık mücevher ihracatın yaklaşık yarısını buldu. Ayrıca yıllık 2.3 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller, 2.2 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ile halı, 1.9 milyar dolarlık fındık ve mamulleri ihracatına yaklaştı.
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