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rekoru

Yolcu rekoru
Hizmete girdiği 2001 yılında sadece 47 bin tarafından kullanılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir günde geçen yolcu sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. 2 Temmuz Pazartesi günü 710 uçağın iniş ve kalkış yaptığı havalimanından 113 bin 744 yolcu geçiş yaptı. Bu rakam havalimanının bugüne kadarki en yüksek günlük yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. 2 Temmuz günü 75 bin 157 yolcu iç hatları, 38 bin 587 yolcu ise dış hatları kullandı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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