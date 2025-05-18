Eurovision yarışmasında İsrail’e büyük tepki!

Bu yıl 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nın 69'uncusu İsviçre'nin Basel kentinde düzenlendi. 26 ülkenin katıldığı yarışmaya birbirinden farklı sesler performans gösterdi. Yarışmanın birincisi Avusturya olurken sık sık protesto edilen İsrail ise ikinci oldu. İsrail'in ikinci olmasıyla Avrupa'daki Yahudi lobisi bir kez daha gün yüzüne çıktı.

AVUSTURYA KAZANDI

26 ülkenin oylamasının ardından yarışmayı Avusturya temsilcisi JJ, "Wasted Love" isimli şarkısıyla 436 puan alarak kazandı. İsrail ise 357 puanla ikinci oldu. İsrail'in ikinciliği Avrupa'daki Yahudi lobisini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Eurovision 2025 (X ekran görüntüsü)

İSRAİLLİ SANATÇI PROTESTO EDİLDİ

Sahneye 4. çıkan İsrailli Sanatçı Yuval Raphael seyirciler tarafından yuhalandı, kalabalık Filistin bayrakları salladı. Canlı yayında bu anları sansürleyen Avrupa Yayın Birliği, yuhalamaların yerine yapay alkış sesleri ekledi. Filistin destekçileri salondan zorla çıkarıldı.

İSPANYA'DAN GAZZE MESAJI

Gazze'deki çatışmadan bahsetmesi hâlinde cezalandırılacağı tehdidine rağmen, İspanya merkezli RTVE kanalı Eurovision yayınını Gazze mesajıyla başlattı.

Yayında şu mesaj yer aldı: ''İnsan hakları karşısında sessizlik bir seçenek değildir.''

Eurovision 2025 (X ekran görüntüsü)

EBU'YA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Yarışmanın organizatörü olan EBU, Ukrayna'da başlayan savaş gerekçesiyle 2022'den bu yana Rusya'yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail için almaması nedeniyle eleştirilerinin hedefi oldu.