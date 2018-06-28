Başbakanlık personeline yeni görev alanı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte bürokrasi de yeniden şekilleniyor. Çalışmaya göre yenilikler şöyle:
Başkanlıkta görev yapan Başbakanlık uzmanları TBMM ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na geçecek.
Başbakanlık müfettişleri Devlet Denetleme Kurulu'na müfettiş olarak atanacaklar.
Başbakanlık'ta görev yapan müşavirler araştırmacı olarak diğer kurumlara nakledilecek.
Başbakanlık personeli aynı unvanlarıyla birlikte yeni kurumlara atanacak.
Bu personel başka illerde görev isterse, talepleri yerine getirilecek, istedikleri ilde görev verilecek.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanacak.
Başbakanlık'ta yer alan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Ofisi'ne geçecek.
Müsteşar ve müsteşar yardımcılığı yerine bakan yardımcılığı getirilecek. Sayı 5'e kadar çıkabilecek.
Başkanlıkta görev yapan Başbakanlık uzmanları TBMM ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na geçecek.
Başbakanlık müfettişleri Devlet Denetleme Kurulu'na müfettiş olarak atanacaklar.
Başbakanlık'ta görev yapan müşavirler araştırmacı olarak diğer kurumlara nakledilecek.
Başbakanlık personeli aynı unvanlarıyla birlikte yeni kurumlara atanacak.
Bu personel başka illerde görev isterse, talepleri yerine getirilecek, istedikleri ilde görev verilecek.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanacak.
Başbakanlık'ta yer alan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Ofisi'ne geçecek.
Müsteşar ve müsteşar yardımcılığı yerine bakan yardımcılığı getirilecek. Sayı 5'e kadar çıkabilecek.
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