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Fransız Tatil Köyü’ne yabancı ilgisi

Fransız Tatil Köyü’ne yabancı ilgisi
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 13 yıldır kapalı olan ülkenin köklü tesislerinden Fransız Tatil Köyü için Temmuz ayında yapılacak ihaleye yabancı yatırımcıların da ilgi gösterdiğini belirtti. nün faaliyete girmesiyle turizmine can geleceğini, tesisin yeniden hizmete açılmasını dört gözle beklediklerini dile getiren İşler, "Israrlı olan şirketler var, çeşitli ülkelerden talepler geliyor. Bunlardan bir tanesi de İspanyollar" şeklinde konuştu.
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