Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 13 yıldır kapalı olan ülkenin köklü turizm tesislerinden Fransız Tatil Köyü için Temmuz ayında yapılacak ihaleye yabancı yatırımcıların da ilgi gösterdiğini belirtti. Fransız Tatil Köyü'nün faaliyete girmesiyle İzmir turizmine can geleceğini, tesisin yeniden hizmete açılmasını dört gözle beklediklerini dile getiren İşler, "Israrlı olan şirketler var, çeşitli ülkelerden talepler geliyor. Bunlardan bir tanesi de İspanyollar" şeklinde konuştu.
Fransız Tatil Köyü’ne yabancı ilgisi
Etiketler: Fransız Tatil Köyü' , İzmir , TURİZM
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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