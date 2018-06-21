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Meyvesi 2, yaprağı 20 lira

Meyvesi 2, yaprağı 20 lira
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kilogramı 2 liradan satılan Kahta cinsi ün yaprağı ise 20 liradan alıcı buluyor. Tosya Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı İhsan Koçgözlü, ilçede her yıl 80-100 ton civarında üzüm yaprağı üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Kadifemsi şeklinin yanı sıra pişirmesi ve yemesi kendine özgü olan Tosya yaprağı, lezzetiyle ön plana çıkıyor. Birçok türü 5 liradan alıcı bulurken, Tosya yaprağı 20 liradan satılıyor" dedi.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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