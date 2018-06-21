Antalya Valiliği'nden edinilen bilgiye göre, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarında bu yıl, geçen yıllara göre büyük bir yoğunluk yaşandı. Öyle ki; Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına bu yıl 19 Haziran itibarıyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı. Geçen yıl 19 Haziran'a kadar 2 milyon 858 bin 397 turistin geldiği havalimanlarına, bu yılın aynı döneminde 4 milyon 85 bin 266 turist iniş yaptı. Haziran'da havalimanlarından günlük ortalama 64 bin 395 turist hizmet aldı.
Antalya coştu
Etiketler: Antalya , 19 Haziran , turist , rekor , TURİZM
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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