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coştu

Antalya coştu
Antalya Valiliği'nden edinilen bilgiye göre, ve Gazipaşa havalimanlarında bu yıl, geçen yıllara göre büyük bir yoğunluk yaşandı. Öyle ki; Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına bu yıl itibarıyla gelen sayısı 4 milyonu aştı. Geçen yıl 19 Haziran'a kadar 2 milyon 858 bin 397 turistin geldiği havalimanlarına, bu yılın aynı döneminde 4 milyon 85 bin 266 turist iniş yaptı. Haziran'da havalimanlarından günlük ortalama 64 bin 395 turist hizmet aldı.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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