İmar Barışı, devlet ile vatandaşın ihtilafını sona erdirecek. 13 milyon binayı kayıt altına alması hedeflenen İmar Barışı ile vatandaş cüzi bir bedel karşılığında Yapı Kayıt Belgesi alacak. Yıkımdan kurtulacak, elektriğini, suyunu bağlatabilecek.
Hesaplı barış
Yapı Kayıt Belgesi ile 13 milyon binanın imar ve ruhsat sorunu bitecek. Başvurusunu yapıp, hesaplanan cüzi miktardaki belge bedelini ödeyenler; yıkımdan kurtulacak, elektriğini, suyunu bağlatabilecek
Etiketler: Yapı Kayıt Belgesi , imar barışı , İstanbul , Emlak , Hesaplama
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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