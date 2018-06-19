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Hesaplı barış

ile 13 milyon binanın imar ve ruhsat sorunu bitecek. Başvurusunu yapıp, hesaplanan cüzi miktardaki belge bedelini ödeyenler; yıkımdan kurtulacak, elektriğini, suyunu bağlatabilecek

Hesaplı barış
İmar Barışı, devlet ile vatandaşın ihtilafını sona erdirecek. 13 milyon binayı kayıt altına alması hedeflenen ile vatandaş cüzi bir bedel karşılığında Yapı Kayıt Belgesi alacak. Yıkımdan kurtulacak, elektriğini, suyunu bağlatabilecek.
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