NATO’nun ikinci merkezi Ankara

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin uluslararası meselelerdeki rolüne dikkat çeken Fidan, diplomasi adına atılan adımlara değindi. Başta Gazze, Suriye ve Ukrayna- Rusya savaşı olmak üzere çatışma bölgelerinde barışın sağlanması için Ankara'nın girişimlerini anlatan Fidan, 2026 yılındaki liderler düzeyinde NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleştirileceğini söyledi.



"Türkiye olarak NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve ittifakın güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda hem küresel hem de bölgesel barışın tesisi için çabalarımızı devam ettireceğiz. NATO ittifakının ikinci en büyük ordusuna sahip Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli rol oynamaya devam edecektir" dedi.



NATO Liderler Zirvesi 2026 yılında Türkiye'de yapılacak. Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ikili bir görüşme yaptı.

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