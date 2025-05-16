Dünya basını liderlerin görüşmesini manşetlerine taşıdı!

BD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Prens Selman'ın Riyad'da gerçekleştirdiği zirveye Başkan Erdoğan da telekonferans yoluyla katıldı. Dünya basını, liderlerin bu görüşmesini manşetlerine taşıdı. Dış basın, Tel Aviv'in görüşmeden rahatsız olduğunu belirtirken, İsrail medyasında Trump'ın "Türkiye'yi tercih ettiği" yorumları yapıldı.

İsrailli Maariv gazetesine konuşan Orta Doğu uzmanı Prof Dr. Amaziah Baram "Trump, Şara ile görüştü. İsrail'in değil Türkiye'nin görüşünü tercih ettiğini söyledi. Türkiye'nin İsrail'in önünde tutulması çok büyük bir sorun. Olağandışı tehlikeli bir durum" ifadesini kullandı. Israel Hayom gazetesi ise Türkiye'nin arabuluculuğu ile Suriye'nin yeniden uluslararası topluma kazandırıldığını belirterek, "İsrail, Orta Doğu masasındaki yerini kaybetti" diye yazdı.



GİDECEĞİM YER BELLİ DEĞİL

Trump "Yarın (bugün) Birleşik Arap Emirlikleri'den ayrılıyorum, gideceğim yer belli değil" dedi. Katar Emiri Al Sani tarafından ağırlanan Trump, 42 milyar dolarlık askeri anlaşmaya imza attı.