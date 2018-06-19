Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda görev yapan 100 bine yakın geçici işçi için tam yıl düzenlemesi yaptı. Bu sayede, 2 ay boşta kalan geçici işçiler Temmuz ve Ağustos aylarında çalışmaları karşılığında ücretlerini alacak. Hükümet, bu sene için geçici işçilere de tam yıl görevlendirmeye onay vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden okullara gönderilen yazıda geçici işçiler için müjde çıktı. 10 ay üzerinden görevlendirilen 'geçici işçi'ler, 2018 yılına mahsus olmak üzere Temmuz ve Ağustos aylarında işlerine ara vermeden aralıksız çalıştırılacak. Bu arada hizmet akitleri askıya alınanlar da davet edilerek görevlerine başlayacak. Söz konusu düzenleme okullarda 'temizlik ve diğer işlerde idari personele yardımcı olan' tüm geçici işçileri kapsayacak. 100 bine yakın personel düzenlemeden yararlanacak.
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.