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ye 1.4 milyarlık altın

Anneye 1.4 milyarlık altın
Aile Bakanlığınca 3 yıllık dönemde milyonlarca ye bebekleri için toplam 1.4 milyar liranın üzerinde doğum yardımı yapıldı. "Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla hayata geçirilen doğum yardımı uygulamasında, bakanlık yurtiçi ve yurtdışında dünyaya gelen Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için sağlıyor. Annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira gerçekleştiriyor.
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