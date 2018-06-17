Aile Bakanlığınca 3 yıllık dönemde milyonlarca anneye yeni doğan bebekleri için toplam 1.4 milyar liranın üzerinde doğum yardımı yapıldı. "Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla hayata geçirilen doğum yardımı uygulamasında, bakanlık yurtiçi ve yurtdışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için destek sağlıyor. Annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştiriyor.
Anneye 1.4 milyarlık altın
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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