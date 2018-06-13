Ondan pahalısı yok!

Dünyanın en pahalı 10 otomobili belli oldu. Listede 6 Ferrari ile 1'er Mercedes, Aston Martin, Jaguar ve Alfa Romeo bulunuyor. Listenin zirvesinde, sadece 1963 model Ferrari GTO bulunuyor. Sadece 36 adet üretilen, koleksiyonerlerin en gözde parçalarından olan 1963 Ferrari GTO'lardan biri 70 milyon dolara el değiştirdi. Listenin ikinci sırasında 38.1 milyon dolarlık fiyatla 1962 model Ferrari 250 GTO, üçüncü sırasında 35.7 milyon dolarla 1957 model Ferrari 335 Sport Scaglietti bunuluyor.
70 MİLYON DOLAR
Dünyanın en pahalı otomobili 70 milyon dolara el değiştiren 1963 model Ferrari GTO oldu.
29.7 MİLYON DOLAR
1954 model Mercedes Benz W196 ise 29.7 milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı 4'üncü otomobili.
70 MİLYON DOLAR
Dünyanın en pahalı otomobili 70 milyon dolara el değiştiren 1963 model Ferrari GTO oldu.
29.7 MİLYON DOLAR
1954 model Mercedes Benz W196 ise 29.7 milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı 4'üncü otomobili.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.