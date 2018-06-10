Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin önümüzdeki ay maaşı artacak. Zam oranında enflasyon oranı belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 3.5 toplu sözleşme zammına ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. İlk 5 aylık enflasyon açıklandı. Ocak- Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.39 zam oluşurken, memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 2.39 enflasyon farkı ortaya çıktı. 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu belli olacak. Buna göre zam ve fark oranları artacak ya da azalacak. Ancak uzmanlar 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi bulabileceğini belirtiyor. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Memur emeklileri için şu ana kadar oluşan yüzde 5.89'luk artış, bu maaşı 2 bin 94 lira 50 kuruşa yükseltecek. yüzde 7'lik enflasyon ile yüzde 3.5+3 zam oluşacak. Bu durumda çıplak maaş 2.106,57 liraya ek ödemeli maaş ise 2.190,84 liraya çıkacak. Bağ- Kur esnaf emeklilerinde ek ödemeli en az maaş 1.563,48 lira, Bağ-Kur tarım için 1.100,45 lira, 2000 yılı öncesi SSK emeklisi için 1.746,68 lira ve 2000 sonrası SSK emeklisi için de 1.041,14 lirayı bulabilecek. Maaşlara zam geldiğinde yüzde 4'lük ek ödeme de artıyor.
Emekliye en az 2.190 lira maaş
Temmuz ayında 6 aylık enflasyonun yüzde 7’yi bulması bekleniyor. Bu durumda 2000 öncesi SSK emeklisinin en az maaşı da 1.746 lirayı memur emeklisinin maaşı ise 2.190 lirayı geçiyor
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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