Koruma altındaki gence 27 bin TL

Hükümet, dezavantajlı kesimlerin refahını artırmak için maddi, manevi kaynaklarını seferber ederken; koruma altındaki çocukların barınması konusunda kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Devlet yurtlarında kalıp, üniversite kazanamamış çocukların 18 yaşından sonra buradan çıkarılmasını engelleyecek düzenleme hayata geçirildi. Devletin çocuk ve sevgi evlerinde kalan çocuklar 18 yaşını doldurduktan sonra iş bulana kadar buralarda kalmaya devam edecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet korumasındaki çocuklara desteği 18 yaşından sonra da sürdürme kararının ardından, bu gençlere yönelik yeni bir çalışmayı daha hayata geçirecek. Bu kapsamda devlet yurtlarında kalmak istemeyen ya da çeşitli sebeplerden dolayı kurum bakımından ayrılan gençler için Bakanlık tarafından günlük 100 lira, aylık 3 bin liraya kadar 9 ay boyunca destek verilecek. Bunun yanı sıra bu süre boyunca bu gençler kalacak bir yerlere yerleştirilmediği takdirde, otel başta olmak üzere masrafları tamamen devlet tarafından karşılanacak.
Betil BAŞ
Betil BAŞ
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