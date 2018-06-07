Dünyanın köklü mücevher ve saat üreticilerinden biri olan Bucherer ile Harley Davidson işbirliği dünyanın en pahalı motosikletini ortaya çıkardı. Her bir vidasından jantlarına kadar tamamen el işçiliğiyle üretilen model, 2 bin 500 saatlik bir çalışmayla ortaya çıktı. Harley Davidson Blue Edition adıyla tanıtılan modelin fiyatı ise tam 1.79 milyon dolar (8.2 milyon lira)... Üzerinde 360 adet elmas bulunan motosikletin her detayı, vidaları dahi altın kaplama. Motor içerisindeki parçalarda bile altın kaplama kullanılan motosiklet, bir ilke de imza atıyor. Dünyada ilk kez motor içinde LED ışıklarının kullanıldığı Blue Edition, aynı zamanda da içerisinde aydınlatma sistemine sahip ilk motosiklet.
8.2 milyon lira
Bucherer-Harley Davidson işbirliğinden dünyanın en pahalı motosikleti çıktı. 360 elmas kullanılan, her detayı altın kaplama olan motosiklet, ilklere imza attı
Etiketler: Harley-Davidson , altın kaplama , Blue Edition , motor
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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