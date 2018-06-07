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8.2 milyon lira

Bucherer-Harley Davidson işbirliğinden dünyanın en pahalı motosikleti çıktı. 360 elmas kullanılan, her detayı olan motosiklet, ilklere imza attı

8.2 milyon lira
Dünyanın köklü mücevher ve saat üreticilerinden biri olan Bucherer ile Harley Davidson işbirliği dünyanın en pahalı motosikletini ortaya çıkardı. Her bir vidasından jantlarına kadar tamamen el işçiliğiyle üretilen model, 2 bin 500 saatlik bir çalışmayla ortaya çıktı. Harley Davidson Blue Edition adıyla tanıtılan modelin fiyatı ise tam 1.79 milyon dolar (8.2 milyon lira)... Üzerinde 360 adet elmas bulunan motosikletin her detayı, vidaları dahi . içerisindeki parçalarda bile altın kaplama kullanılan motosiklet, bir ilke de imza atıyor. Dünyada ilk kez motor içinde LED ışıklarının kullanıldığı , aynı zamanda da içerisinde aydınlatma sistemine sahip ilk motosiklet.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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